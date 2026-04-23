United Airlines tăng mạnh giá vé do nhiên liệu leo thang

Một máy bay Boeing 737 MAX 9 của United Airlines cất cánh từ sân bay quốc tế Los Angeles ở California ngày 11.9.2023

United Airlines, hãng hàng không lớn của Mỹ, bên cạnh việc tăng giá vé máy bay cũng thông báo cắt giảm 5% công suất bay trong năm 2026, với mục tiêu thu hồi 100% chi phí phát sinh do giá nhiên liệu tăng vọt liên quan đến xung đột Trung Đông.

AFP hôm 23.4 dẫn lời Tổng giám đốc điều hành Scott Kirby mô tả giá dầu hiện trong tình trạng vô cùng biến động, và kế hoạch trên của công ty được xây dựng dựa trên giả định rằng "giá nhiên liệu có thể duy trì ở mức cao trong thời gian dài".

Trong khi hãng vẫn chưa ghi nhận bất kỳ tín hiệu nào cho thấy khách hàng cắt giảm nhu cầu sử dụng hàng không do giá vé tăng, ông Kirby cho biết United Airlines có thể tiếp tục giảm thêm những chuyến bay trong năm 2027 nếu nhu cầu sụt giảm.

Diễn biến trên xảy ra sau khi hãng công bố lợi nhuận tăng trong quý 1, nhưng lại hạ dự báo lợi nhuận cho cả năm do chi phí nhiên liệu leo thang. United Airlines dự kiến giá nhiên liệu sẽ dao động khoảng 4,30 USD/gallon trong quý 2, tăng 55% so với mức trung bình của quý trước.

Những hãng hàng không khác cũng đã thông báo tăng giá vé và cắt giảm công suất khai thác nhằm ứng phó tình trạng giá dầu tăng mạnh kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran từ ngày 28.2.

Hôm 17.4, lãnh đạo Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) lên tiếng kêu gọi giới hữu trách hãy có có kế hoạch phối hợp chặt chẽ trong trường hợp phải phân bổ nhiên liệu bay.

Giám đốc tài chính Michael Leskinen của United Airlines cũng đưa ra nhận định rằng hiện lo ngại về nguồn cung nhiên liệu bay thể hiện rõ rệt hơn tại châu Á và châu Âu so với Mỹ.