Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Kinh tế thế giới

WB muốn huy động 100 tỉ USD hỗ trợ đối phó tác động chiến sự Trung Đông

Bảo Hoàng
15/04/2026 07:32 GMT+7

Ngân hàng Thế giới (WB) có thể huy động đến 100 tỉ USD nhằm hỗ trợ các nước chịu ảnh hưởng nặng nề do chiến sự Trung Đông.

Theo Chủ tịch WB Ajay Banga, tổ chức này có thể huy động 80 - 100 tỉ USD trong vòng 15 tháng và đẩy nhanh tiến độ giải ngân các chương trình tài chính. Con số này vượt mốc 70 tỉ USD mà WB huy động để hỗ trợ các nước trong thời kỳ đại dịch Covid-19, Reuters đưa tin ngày 15.4.

Phát biểu bên lề cuộc họp của WB và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hôm 14.4, ông Banga nói số tiền huy động nêu trên bao gồm 20 - 25 tỉ USD trong những tháng tới mà WB sẽ cho phép các nước rút tiền sớm hơn dự kiến từ các chương trình đã được phê duyệt trước đó. Ngoài ra, 30 - 40 tỉ USD cung cấp cho các nước sẽ đến từ việc thay đổi cơ chế cấp vốn từ các chương trình tài chính hiện có.

Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Ajay Banga

Các tổ chức tài chính toàn cầu nhận thức về tác động to lớn mà cuộc xung đột Trung Đông gây ra với tăng trưởng và lạm phát, nêu rằng những nước đang phát triển có khả năng bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Nếu chiến sự kéo dài và nhu cầu giải ngân vốn lớn hơn, WB sẽ phải dựa vào bảng cân đối kế toán và khả năng dự phòng để đảm bảo nguồn vốn khoảng 80 - 100 tỉ USD. Khoản này sẽ được cộng thêm vào hoạt động cho vay thông thường của WB.

Trong diễn biến liên quan, IMF ngày 14.4 công bố báo cáo Triển vọng kinh tế thế giới. Trong đó, tổ chức này hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu xuống 3,1% năm nay, giảm 0,2 điểm phần trăm so với báo cáo hồi tháng 1. Đây là kịch bản lạc quan nhất của IMF, khi giả sử chiến sự tại Trung Đông không kéo dài.

Cũng theo IMF, nếu không có chiến sự, dự báo tăng trưởng năm nay sẽ là 3,4%. Với trường hợp xung đột Trung Đông kéo dài hơn, tăng trưởng toàn cầu sẽ chỉ còn 2,5% và xấu nhất là 2% - mức tiệm cận suy thoái toàn cầu.

Tổng giám đốc IMF Kristalina Georgieva ngày 14.4 nhận định nền kinh tế toàn cầu vẫn có thể phục hồi nhanh chóng sau cú sốc của cuộc chiến ở Trung Đông nếu xung đột kết thúc trong những tuần tới. Tuy nhiên, tình hình sẽ tồi tệ hơn nếu nó kéo dài đến hết mùa hè. 

Lãnh đạo WB và IMF kêu gọi các quốc gia tập trung vào các biện pháp ngắn hạn và có mục tiêu cụ thể để giảm bớt khó khăn do giá năng lượng tăng cao, đồng thời lưu ý các nước tránh mở rộng trợ cấp năng lượng, điều có thể làm gia tăng lạm phát.

Kinh tế châu Á bị tác động thế nào từ chiến sự Iran?

Do nguồn cung năng lượng từ khu vực Trung Đông chiếm tỷ lệ lớn, các nền kinh tế châu Á đang đối mặt với nhiều khó khăn khi chiến sự Iran tiếp tục khó lường.

Khám phá thêm chủ đề

Ngân hàng thế giới Quỹ Tiền tệ quốc tế chiến sự Trung Đông IMF suy thoái toàn cầu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận