WB muốn huy động 100 tỉ USD hỗ trợ đối phó tác động chiến sự Trung Đông

Theo Chủ tịch WB Ajay Banga, tổ chức này có thể huy động 80 - 100 tỉ USD trong vòng 15 tháng và đẩy nhanh tiến độ giải ngân các chương trình tài chính. Con số này vượt mốc 70 tỉ USD mà WB huy động để hỗ trợ các nước trong thời kỳ đại dịch Covid-19, Reuters đưa tin ngày 15.4.

Phát biểu bên lề cuộc họp của WB và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hôm 14.4, ông Banga nói số tiền huy động nêu trên bao gồm 20 - 25 tỉ USD trong những tháng tới mà WB sẽ cho phép các nước rút tiền sớm hơn dự kiến từ các chương trình đã được phê duyệt trước đó. Ngoài ra, 30 - 40 tỉ USD cung cấp cho các nước sẽ đến từ việc thay đổi cơ chế cấp vốn từ các chương trình tài chính hiện có.

Các tổ chức tài chính toàn cầu nhận thức về tác động to lớn mà cuộc xung đột Trung Đông gây ra với tăng trưởng và lạm phát, nêu rằng những nước đang phát triển có khả năng bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Nếu chiến sự kéo dài và nhu cầu giải ngân vốn lớn hơn, WB sẽ phải dựa vào bảng cân đối kế toán và khả năng dự phòng để đảm bảo nguồn vốn khoảng 80 - 100 tỉ USD. Khoản này sẽ được cộng thêm vào hoạt động cho vay thông thường của WB.

Trong diễn biến liên quan, IMF ngày 14.4 công bố báo cáo Triển vọng kinh tế thế giới. Trong đó, tổ chức này hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu xuống 3,1% năm nay, giảm 0,2 điểm phần trăm so với báo cáo hồi tháng 1. Đây là kịch bản lạc quan nhất của IMF, khi giả sử chiến sự tại Trung Đông không kéo dài.

Cũng theo IMF, nếu không có chiến sự, dự báo tăng trưởng năm nay sẽ là 3,4%. Với trường hợp xung đột Trung Đông kéo dài hơn, tăng trưởng toàn cầu sẽ chỉ còn 2,5% và xấu nhất là 2% - mức tiệm cận suy thoái toàn cầu.

Tổng giám đốc IMF Kristalina Georgieva ngày 14.4 nhận định nền kinh tế toàn cầu vẫn có thể phục hồi nhanh chóng sau cú sốc của cuộc chiến ở Trung Đông nếu xung đột kết thúc trong những tuần tới. Tuy nhiên, tình hình sẽ tồi tệ hơn nếu nó kéo dài đến hết mùa hè.

Lãnh đạo WB và IMF kêu gọi các quốc gia tập trung vào các biện pháp ngắn hạn và có mục tiêu cụ thể để giảm bớt khó khăn do giá năng lượng tăng cao, đồng thời lưu ý các nước tránh mở rộng trợ cấp năng lượng, điều có thể làm gia tăng lạm phát.