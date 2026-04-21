Doanh nghiệp tại Mỹ ồ ạt nộp đơn đòi hoàn thuế

Theo Reuters ngày 21.4, nhiều doanh nghiệp phản ánh nguy cơ quá tải của hệ thống hoàn thuế vừa được triển khai, mặc dù hiện chưa ghi nhận trường hợp sập mạng.

Ông Jay Foreman, Tổng giám đốc hãng đồ chơi Basic Fun, cho biết hệ thống đôi lúc từ chối lệnh tải lên và buộc người dùng phải thao tác lại. Ông nói rằng công ty có 500 hồ sơ cần xử lý hoàn thuế và đã gửi hồ sơ theo từng đợt, thay vì gửi hàng trăm mẫu cùng lúc để tránh bị nghẽn.

Khu vực cảng container ở thành phố Los Angeles, bang California (Mỹ) tháng 3 ẢNH: REUTERS

Hồi tháng 2, Tòa án Tối cao Mỹ đã ra phán quyết bác bỏ các mức thuế quan do Tổng thống Donald Trump áp đặt, cho rằng ông đã vượt quá thẩm quyền hiến định khi sử dụng Đạo luật Quyền hạn kinh tế khẩn cấp quốc tế (IEEPA) năm 1977.

Sau đó, chính quyền ông Trump bắt đầu triển khai hệ thống mang tên CAPE để hoàn thuế cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng, với số tiền hơn 166 tỉ USD thu từ việc áp thuế quan, bao gồm tiền gốc cùng với lãi.

"Tôi thấy nhẹ nhõm khi hệ thống có vẻ hoạt động trơn tru", bà Cassie Abel, CEO hãng thời trang Wild Rye, cho biết.

Kể từ ngày 20.4, các công ty có thể bắt đầu nộp hồ sơ để yêu cầu hoàn tiền. Theo hướng dẫn, sẽ mất từ 60 đến 90 ngày để hoàn tiền sau khi hồ sơ được chấp nhận.

Theo hồ sơ đệ trình lên tòa án, tính đến ngày 9.4, đã có hơn 56.000 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục để hoàn thuế điện tử, với số tiền tổng cộng 127 tỉ USD. Ước tính có hơn 330.000 doanh nghiệp nhập khẩu đã phải gánh chịu mức thuế đối ứng trên 53 triệu lô hàng.

Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ, đơn vị vận hành hệ thống hoàn thuế điện tử nói trên, khẳng định hệ thống mới được thiết kế để "xử lý hồ sơ một cách nhanh chóng và hiệu quả theo lệnh của tòa án cho các nhà nhập khẩu và công ty môi giới".