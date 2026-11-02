Philippines bắt giữ một thủ lĩnh băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia

Cục Di trú Philippines (BI) ngày 1.11 thông báo đã bắt giữ công dân Nhật Bản Yoshitaka Yamamoto (57 tuổi) trong một chiến dịch tại thành phố Cabanatuan (Philippines) vào ngày 31.10.

Việc bắt giữ được thực hiện theo lệnh trục xuất ban hành ngày 18.7.2023, phù hợp với chỉ thị của Tổng thống Philippines Ferdinand R. Marcos Jr. về tăng cường thực thi luật di trú và truy bắt người nước ngoài đang lẩn trốn.

Theo BI, đối tượng Yamamoto bị truy nã về các tội lừa đảo, trộm cắp và cố ý trộm cắp theo lệnh bắt giữ do tòa án sơ thẩm Fukuoka ban hành ngày 27.12.2022.

Ông Rendell Ryan D. Sy, Trưởng đơn vị truy bắt tội phạm bỏ trốn (FSU) thuộc BI, cho biết đối tượng được cho là thủ lĩnh thứ 2 của JP Dragon. Đây là tổ chức tội phạm được cho là hoạt động phần lớn tại khu vực Metro Manila của Philippines.

Ảnh minh họa tạo bằng AI

Theo các nhà điều tra, JP Dragon có liên quan đến những đường dây lừa đảo qua điện thoại tinh vi nhằm vào người cao tuổi ở Nhật Bản. Các thành viên thường giả danh cảnh sát để lừa nạn nhân giao nộp thẻ ATM và thông tin tài khoản ngân hàng. Giới chức Nhật Bản nghi ngờ tổ chức này đã lừa đảo khoảng 250 nạn nhân, chiếm đoạt tổng cộng khoảng 900 triệu yên kể từ năm 2019.

Sau khi bị bắt, ông Yamamoto được đưa đến trại giam Cục Di trú Philippines để chờ hoàn tất thủ tục trục xuất.

Trong tuyên bố ngày 1.11, Ủy viên BI Joel Anthony M. Viado nhấn mạnh Philippines sẽ không dung túng cho việc người nước ngoài lợi dụng nước này làm nơi lẩn trốn, đồng thời khẳng định cơ quan chức năng sẽ tiếp tục truy bắt các đối tượng bị truy nã với sự phối hợp của các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế.

“Philippines không phải và sẽ không bao giờ là nơi trú ẩn an toàn cho những kẻ trốn truy nã nước ngoài. Chúng tôi sẽ truy tìm, bắt giữ và đảm bảo họ phải chịu hậu quả vì vi phạm pháp luật của chúng tôi”, ông Viado tuyên bố.

BI cũng cam kết duy trì các chiến dịch truy bắt tội phạm nước ngoài nhằm ngăn chặn Philippines trở thành nơi ẩn náu của các đối tượng tội phạm quốc tế.

Theo trang News on Japan, JP Dragon đã nằm trong diện điều tra kéo dài của giới chức Nhật Bản và Philippines nhằm triệt phá bộ máy thủ lĩnh cũng như mạng lưới hoạt động ở nước ngoài của tổ chức.

Đáng chú ý, đối tượng người Nhật Ryuji Yoshioka, người bị tình nghi là thủ lĩnh JP Dragon, đã bị bắt vào tháng 6.2025. Sau vụ việc này, giới chức 2 nước đã tiếp tục mở rộng chiến dịch, nhắm đến những thành viên cấp cao khác. Việc bắt giữ ông Yamamoto là diễn biến mới nhất trong nỗ lực triệt phá tổ chức, đồng thời gây thêm sức ép với băng nhóm bị cáo buộc đứng sau các vụ lừa đảo nhằm vào công dân Nhật Bản.