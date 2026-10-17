Thái Lan phát hiện cáp quang xuyên biên giới phục vụ mạng lưới lừa đảo

Theo tờ South China Morning ngày 16.10, cảnh sát Thái Lan đã đột kích 2 ngôi nhà tại làng Nong Lu, tỉnh Kanchanaburi, gần đèo Ba Chùa ở Myanmar. Đây là khu vực nằm trong địa bàn hoạt động của tội phạm mạng khét tiếng.

Giới chức cho biết đã mở cuộc điều tra sau khi phát hiện mức sử dụng dữ liệu internet tăng đột biến, vượt xa nhu cầu của một hộ gia đình nhỏ tại khu vực biên giới.

Tại một trong những địa điểm khả nghi, cảnh sát đã phát hiện sợi cáp quang 48 lõi, được bọc lại để mắc dọc theo các cột điện và kéo dài 350 mét xuyên biên giới. Sợi cáp này cung cấp kết nối internet cho một sòng bạc bất hợp pháp và một trung tâm lừa đảo bị nghi hoạt động tại Myanmar.

Theo Văn phòng Ủy ban Phát thanh và Viễn thông Quốc gia Thái Lan (NBTC), ông Trairat Viriyasirikul, phó tổng thư ký kiêm tổng thư ký tạm quyền, cho biết địa điểm trên sử dụng khoảng 6 terabyte dữ liệu mỗi ngày, đủ phục vụ 300-400 người.

“Khi chúng tôi đến kiểm tra và phát hiện thiết bị… nghi phạm khai rằng đó là để sửa chữa”, ông Trairat nói sau cuộc đột kích ngày 15.10.

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Các quan chức viễn thông đang kiểm tra một sợi cáp quang được cho là đang cung cấp dịch vụ internet bất hợp pháp cho một sòng bạc ở Myanmar ẢNH: NBTC

Trong đoạn video ghi lại vụ việc, 1 nghi phạm nam đã khai được trả 700 baht (khoảng 500 nghìn đồng) mỗi ngày để cho phép đường cáp đi qua khu đất của mình sang Myanmar.

Các chủ nhà sau đó đã bị buộc tội vận hành hệ thống viễn thông bất hợp pháp, theo tờ Bangkok Post ngày 15.10.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh các tổ chức tội phạm mạng liên tục thay đổi địa bàn hoạt động để né tránh các chiến dịch truy quét. Nhiều thủ lĩnh các trung tâm lừa đảo đã rời khỏi miền bắc Myanmar hoặc Campuchia sau những đợt trấn áp tại các khu vực này.

Myanmar hiện là điểm nóng của hoạt động lừa đảo trực tuyến toàn cầu. Tại khu vực đèo Ba Chùa, các nhóm dân quân vũ trang sắc tộc bị cáo buộc bảo kê tội phạm để đổi lấy tiền, tạo điều kiện cho các đối tượng lừa đảo di chuyển từ Campuchia qua Thái Lan sang Myanmar. Theo các tổ chức phi chính phủ, hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người vẫn mắc kẹt trong các trung tâm lừa đảo gần biên giới phía tây Thái Lan.

Hồi tháng 7, Văn phòng Liên Hiệp Quốc về ma túy và tội phạm (UNODC) cũng ước tính hoạt động lừa đảo trực tuyến đã gây thiệt hại khoảng 88-114 tỉ USD tại châu Á - Thái Bình Dương trong năm 2025.