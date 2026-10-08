Cựu trụ trì Thái Lan lĩnh án 742 năm tù vì biển thủ quỹ chùa

Theo Thai PBS World, Tòa án hình sự trung ương Thái Lan về các vụ án tham nhũng và sai phạm ngày 7.10 đã tuyên ông Alongkot Poonmook, trước đây mang pháp danh Phra Rajavisutthiprachanat, phạm 185 tội danh tham ô cùng một số tội liên quan rửa tiền.

Ông Alongkot Poonmook (đồ trắng) đang nói chuyện với các nhân viên cảnh sát tại Cục Điều tra trung ương ở Bangkok, Thái Lan ngày 26.8.2025 ẢNH: AP

Sau khi được giảm 1/3 mức án do lời khai và thái độ hợp tác tại phiên tòa, ông Alongkot nhận 4 năm tù cho mỗi tội tham ô, tương đương 740 năm, cùng thêm 2 năm về tội rửa tiền, nâng tổng mức án lên 742 năm.

Ban đầu, ông Alongkot bị kết án 6 năm tù cho mỗi tội danh trong số 185 tội tham ô và thêm 3 năm tù vì tội rửa tiền.

Người trợ lý thân cận Seksan Sapsubbsakul, còn được biết đến với biệt danh "Bác sĩ ong", bị tuyên tổng cộng 386 năm tù vì tiếp tay biển thủ và rửa tiền.

Dù mức án cộng dồn lên tới hàng trăm năm, theo quy định của Bộ luật hình sự Thái Lan, mỗi bị cáo thực tế không phải chấp hành quá 50 năm tù.

Tòa cũng yêu cầu 2 người hoàn trả khoảng 306 triệu baht (gần 9 triệu USD) cho chùa Wat Phra Bat Nam Phu.

Vụ án thu hút sự chú ý dư luận bởi ông Alongkot từng được biết đến rộng rãi nhờ thành lập trung tâm chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS tại chùa vào năm 1992. Đây từng được xem là một trong những dự án nhân đạo tiên phong tại Thái Lan, thu hút lượng lớn tiền quyên góp trong và ngoài nước, theo ABC News.

Trung tâm chăm sóc người bệnh giai đoạn cuối đã thu hút nhiều tình nguyện viên y tế nước ngoài và hơn 100.000 lượt khách/năm. Ông Alongkot cũng nhận được một số bằng tiến sĩ danh dự, bao gồm từ Đại học Thammasat, Đại học Ramkhamhaeng và Đại học Prince of Songkla, để ghi nhận những đóng góp của ông trong việc điều trị bệnh nhân AIDS.

Sau đó, trung tâm này đã mở rộng hỗ trợ những người mắc bệnh hiểm nghèo khác, trong khi ngôi chùa cũng thực hiện nhiều hoạt động từ thiện, trong đó có tài trợ học tập cho trẻ em nghèo.

Tuy nhiên, những nghi vấn về việc quản lý tiền quyên góp sau đó xuất hiện, dẫn đến cuộc điều tra và vụ bắt giữ ông Alongkot cùng trợ lý vào năm 2025.

Giới chức cũng phát hiện ông Alongkot từng sử dụng giấy tờ học vấn giả và danh tính của người khác để được thụ phong vào năm 1986. Ông trở thành trụ trì Wat Phra Bat Nam Phu vào năm 1988.