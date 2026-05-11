Thế giới

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin được tự do sau 8 tháng tù

Trí Đỗ
11/05/2026 09:22 GMT+7

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra sáng 11.5 đã được trả tự do khỏi nhà tù, sau khoảng 8 tháng bị giam giữ.

Theo AFP, ông Thaksin (76 tuổi) rời nhà tù trung tâm Klong Prem ở Bangkok vào khoảng 7 giờ 40 sáng 11.5, với mái tóc cắt ngắn và mặc áo sơ mi trắng. Ông được các thành viên gia đình đón bên ngoài, trong đó có con gái Paetongtarn Shinawatra, người từng giữ chức thủ tướng Thái Lan trước khi bị tòa án cách chức vào tháng 8.2025.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra vui mừng sau khi được trả tự do tại nhà tù trung tâm Klong Prem ở Bangkok ngày 11.5.2026

Hàng trăm người ủng hộ mặc áo đỏ, màu sắc gắn liền với phong trào chính trị của ông Thaksin, đã tập trung từ sáng sớm bên ngoài nhà tù và hô vang "Chúng tôi yêu Thaksin" khi ông xuất hiện.

Ông Thaksin đã thụ án từ tháng 9.2025. Theo kế hoạch thả tự do, ông phải đeo thiết bị giám sát điện tử cho đến khi kết thúc thời gian quản chế sau 4 tháng.

Việc ông Thaksin được trả tự do làm dấy lên đồn đoán về khả năng ông gia tăng ảnh hưởng trở lại đối với chính trường Thái Lan. Trong hơn 2 thập niên qua, đảng Pheu Thai của ông cùng các tổ chức tiền thân từng là lực lượng chính trị thành công nhất tại Thái Lan, với gia tộc Shinawatra có 4 người giữ chức thủ tướng và duy trì sự ủng hộ lớn trong tầng lớp cử tri nông thôn.

Tuy nhiên, Pheu Thai vừa trải qua kết quả bầu cử thấp nhất từ trước đến nay vào tháng 2, tụt xuống vị trí thứ 3, làm dấy lên nghi vấn về tương lai của gia tộc Shinawatra.

Việc đảng Pheu Thai tham gia liên minh cầm quyền của Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul vẫn mở ra khả năng ông Thaksin tiếp tục có vai trò chính trị phía sau hậu trường, theo Reuters.

Sau 15 năm sống lưu vong, ông Thaksin trở về Thái Lan năm 2023 để đối mặt với bản án 8 năm tù vì tội tham nhũng và lạm dụng quyền lực trong thời gian làm thủ tướng giai đoạn 2001 - 2006. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau khi về nước, ông được chuyển đến bệnh viện vì lý do sức khỏe và sau đó ở nhiều tháng trong khu điều trị đặc biệt trước khi được tạm tha.

Tháng 9.2025, Tòa án tối cao Thái Lan phán quyết thời gian ông Thaksin nằm viện không được tính là thời gian thụ án, cho rằng việc điều trị đã bị kéo dài không đúng quy định. Ông sau đó phải vào tù chấp hành bản án một năm, sau khi mức án ban đầu được nhà vua giảm nhờ lệnh ân xá hoàng gia.

Gần đây, bà Paetongtarn cho biết sau khi thăm cha trong tù rằng hai người "không thảo luận bất cứ điều gì về chính trị", mà chỉ nói chuyện gia đình.

