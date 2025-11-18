Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đối mặt khoản thuế khổng lồ

Trí Đỗ
Trí Đỗ
18/11/2025 07:40 GMT+7

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra bị yêu cầu phải trả khoản thuế khổng lồ liên quan thương vụ bán Công ty viễn thông Shin Corp, đánh dấu diễn biến pháp lý mới trong một hồ sơ kéo dài gần hai thập niên.

Tòa án tối cao Thái Lan ngày 17.11 đã ra phán quyết buộc cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra - người đang thụ án tù - phải tuân thủ yêu cầu của Cục Thuế Thái Lan và nộp lại tiền thuế từ thương vụ bán Shin Corp năm 2006, theo AFP.

- Ảnh 1.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra

ẢNH: AFP

Phát ngôn viên tòa án Suriyan Hongvilai không nêu rõ số tiền nhưng truyền thông Thái Lan cho biết con số có thể lên tới 17,6 tỉ baht (khoảng 540 triệu USD).

Năm 2006, ông Thaksin từng phải đối mặt với nhiều cáo buộc tham nhũng và tranh cãi trong thương vụ bán cổ phần của Shin Corp mà không phải nộp thuế.

Thương vụ gây tranh cãi này từng mang lại cho gia đình Shinawatra khoản lợi nhuận 1,9 tỉ USD khi bán Shin Corp cho Temasek Holdings (Singapore). Vấn đề nằm ở việc ông Thaksin bị cáo buộc lợi dụng kẽ hở pháp lý để bán cổ phiếu miễn thuế. 

Cáo buộc này từng làm dấy lên làn sóng phẫn nộ, dẫn đến cuộc đảo chính năm 2006, buộc cựu Thủ tướng Thái Lan phải sống lưu vong hơn một thập niên.

Năm 2017, cơ quan thuế đã áp mức phạt khoảng 500 triệu USD đối với ông, kéo theo tranh chấp kéo dài và làm sâu sắc thêm đường rạn nứt trong chính trị Thái Lan.

Chính trị gia 76 tuổi, một trong những người giàu nhất Thái Lan, hiện đang thụ án tù ở Bangkok vì tội tham nhũng trong thời gian tại nhiệm.

Ông Thaksin hiện đang thụ án tù tại thủ đô Bangkok liên quan tới các tội danh tham nhũng trong thời gian giữ chức Thủ tướng.

