Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra xin ân xá

Vi Trân
Vi Trân
29/09/2025 17:21 GMT+7

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã nộp đơn xin nhà vua ân xá cho hình phạt tù mà ông đang thụ án.

Ông Thaksin Shinawatra bị phạt 1 năm tù giam trong tháng 9 này sau khi Tòa án Tối cao Thái Lan tuyên bố ông chưa hoàn thành án tù hợp lệ vào năm 2023. Khi đó, ông Thaksin bị phạt tù ngay sau khi về nước nhưng đã ở suốt trong phòng hạng sang của bệnh viện cho đến khi được nhà vua ân xá.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra xin ân xá- Ảnh 1.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đến tòa án tại Bangkok hôm 9.9

ẢNH: REUTERS

Luật sư Winyat Chartmontree của ông Thaksin ngày 29.9 cho biết đơn xin ân xá mới nhất đã được nộp lên hoàng gia. "Đây là quyền của mọi tù nhân", Reuters dẫn lời vị luật sư.

Luật sư cho biết sẽ mất khoảng 14 ngày để nhận được phản hồi. "Kết quả phụ thuộc vào sự khoan hồng và đặc quyền của hoàng gia, vốn không ai có thể can thiệp", ông Winyat nói. Lệnh ân xá có thể giúp rút ngắn hình phạt của ông Thaksin.

Năm 2023, ông Thaksin được ân giảm bản án từ 8 năm tù xuống còn 1 năm. Ngay đêm đầu tiên trong trại giam, ông được chuyển đến bệnh viện cảnh sát vì lý do sức khỏe. Sau 6 tháng tại bệnh viện, ông được cho về nhà nhưng chịu sự quản thúc trong 6 tháng tiếp theo.

Tòa án hôm 9.9 cho rằng ông Thaksin đã giả bệnh và cấu kết với các quan chức trại giam, bác sĩ để tránh phải ngồi tù. Qua đó, tòa ra phán quyết ông phải thụ án đầy đủ 1 năm.

Vị cựu thủ tướng đang thụ án tại Trại giam trung tâm Klong Prem ở Bangkok. Ông Thaksin năm nay 76 tuổi và được cho là có vấn đề sức khỏe.

Các quan chức Thái Lan gần đây bác bỏ thông tin ông Thaksin sẽ được cho làm trưởng nhóm vệ sinh cống rãnh tại trại giam, cho rằng điều này chỉ dành cho những phạm nhân có điểm số cao, hoàn thành ít nhất 1/3 bản án và một số tiêu chí khác.

Ông Thaksin được đưa vào trại giam từ ngày 9.9 và chưa hoàn thành 4 tháng tù nên không đủ điều kiện để tham gia các dịch vụ công ích, theo tờ The Nation.

Tin liên quan

Thái Lan bác tin ông Thaksin mua pizza đãi cả trại giam

Thái Lan bác tin ông Thaksin mua pizza đãi cả trại giam

Cục Cải huấn Thái Lan đã bác bỏ thông tin cho rằng cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã mua pizza để chiêu đãi quản ngục và bạn tù.

Khám phá thêm chủ đề

Thaksin Shinawatra Thái Lan cựu thủ tướng Thái Lan Ân xá
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận