Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra xin ân xá

Ông Thaksin Shinawatra bị phạt 1 năm tù giam trong tháng 9 này sau khi Tòa án Tối cao Thái Lan tuyên bố ông chưa hoàn thành án tù hợp lệ vào năm 2023. Khi đó, ông Thaksin bị phạt tù ngay sau khi về nước nhưng đã ở suốt trong phòng hạng sang của bệnh viện cho đến khi được nhà vua ân xá.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đến tòa án tại Bangkok hôm 9.9 ẢNH: REUTERS

Luật sư Winyat Chartmontree của ông Thaksin ngày 29.9 cho biết đơn xin ân xá mới nhất đã được nộp lên hoàng gia. "Đây là quyền của mọi tù nhân", Reuters dẫn lời vị luật sư.

Luật sư cho biết sẽ mất khoảng 14 ngày để nhận được phản hồi. "Kết quả phụ thuộc vào sự khoan hồng và đặc quyền của hoàng gia, vốn không ai có thể can thiệp", ông Winyat nói. Lệnh ân xá có thể giúp rút ngắn hình phạt của ông Thaksin.

Năm 2023, ông Thaksin được ân giảm bản án từ 8 năm tù xuống còn 1 năm. Ngay đêm đầu tiên trong trại giam, ông được chuyển đến bệnh viện cảnh sát vì lý do sức khỏe. Sau 6 tháng tại bệnh viện, ông được cho về nhà nhưng chịu sự quản thúc trong 6 tháng tiếp theo.

Tòa án hôm 9.9 cho rằng ông Thaksin đã giả bệnh và cấu kết với các quan chức trại giam, bác sĩ để tránh phải ngồi tù. Qua đó, tòa ra phán quyết ông phải thụ án đầy đủ 1 năm.

Vị cựu thủ tướng đang thụ án tại Trại giam trung tâm Klong Prem ở Bangkok. Ông Thaksin năm nay 76 tuổi và được cho là có vấn đề sức khỏe.

Các quan chức Thái Lan gần đây bác bỏ thông tin ông Thaksin sẽ được cho làm trưởng nhóm vệ sinh cống rãnh tại trại giam, cho rằng điều này chỉ dành cho những phạm nhân có điểm số cao, hoàn thành ít nhất 1/3 bản án và một số tiêu chí khác.

Ông Thaksin được đưa vào trại giam từ ngày 9.9 và chưa hoàn thành 4 tháng tù nên không đủ điều kiện để tham gia các dịch vụ công ích, theo tờ The Nation.