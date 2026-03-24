Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra sẽ ra tù vào ngày 11.5

Khánh An
Khánh An
24/03/2026 10:49 GMT+7

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra sẽ nằm trong 500 tù nhân đủ điều kiện được ân xá vào ngày 11.5 tới, sau khi hoàn thành 2/3 bản án.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra sẽ ra tù vào ngày 11.5 - Ảnh 1.

Ông Thaksin đến Tòa án Tối cao Thái Lan hôm 9.9.2025

ẢNH: AFP

Tờ Bangkok Post ngày 24.3 dẫn nguồn thạo tin tại Trại giam Trung tâm Klong Prem cho hay cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra sẽ nằm trong 500 tù nhân đủ điều kiện được ân xá khi danh sách sau cùng được đưa ra vào cuối tháng này.

Một cuộc họp sẽ được tổ chức trong tháng này trước khi danh sách các tù nhân đủ điều kiện được chuyển đến một ủy ban cấp cục và sau đến một ủy ban cấp bộ để được phê duyệt.

Theo nguồn tin, tên của ông Thaksin sẽ có trong danh sách và ông được thả vào ngày 11.5 tới.

Trong khi đó, các chi tiết, bao gồm địa điểm giam giữ tù nhân, người giám hộ của họ, nguy cơ tái phạm và các yếu tố an toàn khác, đang được xem xét trong quy trình ân xá.

Tháng trước, Cục Cải huấn Thái Lan cho biết cựu Thủ tướng Thaksin sẽ hoàn thành 2/3 bản án tù vào ngày 10.5. Tòa án Tối cao Thái Lan ra phán quyết ông Thaksin thụ án 1 năm tù từ ngày 9.9.2025 và thời gian mãn hạn là ngày 9.9.2026.

Ông Thaksin đang thụ án tại Trại giam trung tâm Klong Prem ở Bangkok. Người phát ngôn Cục Cải huấn Yutthana Nakruangsri cho biết ông Thaksin sẽ không cần đeo thiết bị theo dõi điện tử ở chân do thời gian bản án không dài.

Tuy nhiên, cựu thủ tướng cần trình diện với cơ quan ân xá theo lịch cố định. Sau khi hoàn thành toàn bộ bản án, ông Thaksin sẽ nhận được giấy ra tù.

Ông Thaksin bị phạt 1 năm tù giam vào tháng 9.2025 sau khi Tòa án Tối cao Thái Lan tuyên bố ông chưa hoàn thành án tù hợp lệ vào năm 2023.

Khi đó, ông Thaksin bị phạt tù ngay sau khi về nước nhưng đã ở suốt trong phòng hạng sang của bệnh viện cho đến khi được quốc vương ân xá. Hồi tháng 9.2025, luật sư của vị thủ tướng cho biết ông đã nộp đơn xin ân xá lên hoàng gia.

Ông Thaksin đủ điều kiện được ân xá

Ông Thaksin đủ điều kiện được ân xá

