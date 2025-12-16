Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Cháu ông Thaksin được đề cử làm ứng viên Thủ tướng Thái Lan

Vi Trân
Vi Trân
16/12/2025 16:20 GMT+7

Cháu trai của cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã được đảng Pheu Thai đề cử làm ứng viên thủ tướng tại cuộc tổng tuyển cử sắp tới.

Ngày 16.12, lãnh đạo đảng Pheu Thai (Vì nước Thái) Julapun Amornvivat thông báo đảng sẽ đề cử ông Yodchanan Wongsawat, cháu trai của cựu Thủ tướng Thaksin, làm lựa chọn đầu tiên cho chức vụ thủ tướng nếu giành chiến thắng tại cuộc tổng tuyển cử Thái Lan vào ngày 8.2.2026, theo tờ Bangkok Post.

Theo quy định, mỗi đảng sẽ đề cử 3 ứng viên thủ tướng trước kỳ bầu cử. Hai ứng viên còn lại của Pheu Thai là ông Julapun (50 tuổi) và chính trị gia Suriya Juangroongruangkit (71 tuổi), người từng làm quyền Thủ tướng hồi tháng 7 dưới chính quyền của bà Paetongtarn, con gái ông Thaksin.

Cháu ông Thaksin được đảng Pheu Thai đề cử làm ứng viên Thủ tướng Thái Lan - Ảnh 1.

Ông Yodchanan Wongsawat, con trai của cựu Thủ tướng Somchai Wongsawat và là cháu của cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH FREEMALAYSIATODAY

"Từ những thảo luận nội bộ đảng, rõ ràng là người phù hợp nhất để đề cử chức thủ tướng của đảng Pheu Thai là ông Yodchanan", ông Julapun phát biểu tại cuộc họp báo giới thiệu 3 ứng viên.

Ông Yodchanan (46 tuổi) là con bà Yaowapha, em gái ông Thaksin. Cha ông Yodchanan là cựu Thủ tướng Somchai Wongsawat, nhiệm kỳ từ tháng 9 đến tháng 12.2008.

Ông Yodchanan được cho là đã sát cánh cùng người cậu từ thời ông Thaksin thành lập đảng Thai Rak Thai (Người Thái yêu người Thái) năm 1998, cho đến khi đang bị giải thể và sau đó cải cách và đổi tên nhiều lần với cái tên hiện nay là Pheu Thai.

Ông Yodchanan có chuyên môn về kỹ thuật và công nghệ, là giáo sư kỹ thuật y sinh tại Đại học Mahidol (Bangkok) trong khi ông Julapun có kinh nghiệm quản lý kinh tế còn ông Suriya từng giữ nhiều chức vụ bộ trưởng, chủ yếu là Bộ Giao thông.

Ông Yodchanan nói sẽ thu hút cử tri về với Pheu Thai khi họ hiểu về ông nhiều hơn trong chiến dịch tranh cử. Tại buổi ra mắt, ông Yodchanan tri ân ông Thaksin đã dẫn dắt Thái Lan ra trường quốc tế. Ông Yodchanan cam kết sẽ tiếp bước người cậu để khôi phục đảng Pheu Thai.

Pheu Thai đang chật vật lấy lại uy tín sau khi bị mất tín nhiệm về cuộc điện đàm gây tranh cãi giữa bà Paetongtarn và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen hồi tháng 6, giữa lúc hai nước đang xung đột biên giới. Thủ tướng Anutin Charnvirakul hôm 12.12 giải tán Hạ viện với sự phê chuẩn của vua Vajiralongkorn, mở đường cho cuộc tổng tuyển cử sớm.

