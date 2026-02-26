Ông Thaksin đủ điều kiện được ân xá

Trong thông báo ngày 25.2, Cục Cải huấn Thái Lan cho biết cựu Thủ tướng Thaksin sẽ hoàn thành 2/3 bản án tù vào ngày 10.5, đồng nghĩa ông đủ điều kiện để được ân xá từ ngày 11.5, theo tờ The Nation.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đến tòa án tại Bangkok hôm 9.9.2025 ẢNH: REUTERS

Tòa án Tối cao Thái Lan ra phán quyết ông Thaksin thụ án 1 năm tù từ ngày 9.9.2025 và thời gian mãn hạn là ngày 9.9.2026.

Cục Cải huấn cho biết ông Thaksin đã hội đủ điều kiện theo luật năm 2017 cũng như chỉ thị của Bộ Tư pháp về giảm án và ân xá, được công bố năm 2019 và sửa đổi năm 2021.

Cục bổ sung rằng việc ân xá cho ông Thaksin đã được ủy ban phụ trách ân xá cân nhắc và phê duyệt theo luật.

Ông Thaksin đang thụ án tại Trại giam trung tâm Klong Prem ở Bangkok. Người phát ngôn Cục Cải huấn Yutthana Nakruangsri cho biết ông Thaksin sẽ không cần đeo thiết bị theo dõi điện tử ở chân do thời gian bản án ngắn. Tuy nhiên, cựu thủ tướng cần trình diện với cơ quan ân xá theo lịch cố định. Sau khi hoàn thành toàn bộ bản án, ông Thaksin sẽ nhận được giấy ra tù.\

Ông Thaksin Shinawatra bị phạt 1 năm tù giam vào tháng 9.2025 sau khi Tòa án Tối cao Thái Lan tuyên bố ông chưa hoàn thành án tù hợp lệ vào năm 2023. Khi đó, ông Thaksin bị phạt tù ngay sau khi về nước nhưng đã ở suốt trong phòng hạng sang của bệnh viện cho đến khi được nhà vua ân xá. Hồi tháng 9, luật sư của vị thủ tướng cho biết ông đã nộp đơn xin ân xá lên hoàng gia.