Trung tâm lừa đảo trực tuyến ở Campuchia đã dời đến Madagascar?

Bộ Tư pháp Madagascar cho hay các trung tâm lừa đảo trực tuyến ở nước này chủ yếu do công dân Trung Quốc điều hành, thực hiện các hành vi lừa đảo thông qua các mối quan hệ tình cảm, tiền điện tử và đầu tư, và 148 công dân Trung Quốc liên quan đã bị dẫn độ về nước.

Bức ảnh do AKP công bố vào ngày 23.10.2025 cho thấy những người bị nghi ngờ liên quan đến các vụ lừa đảo trực tuyến tập trung trong một cuộc đột kích ở Phnom Penh (Campuchia) Ảnh: AFP

Cũng theo Bộ Tư pháp Madagascar, 13 cơ sở lừa đảo do người Trung Quốc điều hành đã bị triệt phá trong các chiến dịch diễn ra vào tháng 8 và tháng 9, với sự phối hợp của Bộ Tư pháp Mỹ.

Phía Mỹ cho hay khoảng 52 triệu USD tiền điện tử đã bị thu giữ chỉ trong một ngày, cùng với hơn 3.200 thiết bị điện tử đã được cơ quan chức năng xử lý.

Tương tự như các hoạt động lừa đảo ở Đông Nam Á, các trung tâm tại Madagascar bị cho là đã dụ dỗ người châu Phi đến quốc đảo nằm trên Ấn Độ Dương này thông qua mạng xã hội, với lời hứa hẹn về mức lương hấp dẫn. Khoảng 20 công dân đến từ Kenya, Rwanda, Uganda và Zimbabwe đang bị giam giữ, theo giới chức.

Kẻ cầm đầu một đường dây lừa đảo thông qua các mối quan hệ tình cảm là một người đàn ông mang quốc tịch Malaysia, bị xác định là Chui Kok Wa. Đối tượng này đã trú ngụ tại một biệt thự ở khu vực Ivato, gần thủ đô Antananarivo của Madagascar. "Dựa vào thị thực trên hộ chiếu, chúng tôi xác định được rằng ông ta đến đây lần đầu tiên vào năm 2024. Hộ chiếu cũng cho thấy ông ta từng ở Campuchia", ông Hassan Mouigni, chỉ huy một đơn vị cảnh sát chống tội phạm ở Madagascar, khẳng định.

Ngoài ra, Bộ Tư pháp Mỹ khẳng định họ tin rằng nhóm tội phạm có liên hệ với Malaysia và Trung Quốc này đã mở các cơ sở lừa đảo tại Madagascar vào đầu năm 2025, nhiều khả năng là do chúng đã chuyển hoạt động từ Campuchia sau khi giới chức nước sở tại tiến hành các biện pháp trấn áp.

Ông Tsitohaina Ralihivao, điều phối viên đơn vị chống tội phạm mạng thuộc Bộ Truyền thông Madagascar đã chỉ ra mối liên hệ với chiến dịch trấn áp các cơ sở lừa đảo tại Campuchia gần biên giới với Thái Lan vào năm 2025, thời điểm xảy ra các cuộc đụng độ giữa quân đội hai nước này. "Khi các cơ sở đó bị triệt phá, chúng chỉ đơn giản là di dời hoạt động sang nơi khác. Chính những tổ chức đó đã đến Madagascar", ông Ralihivao khẳng định với AFP.

Một tài liệu tòa án của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI), do Bộ Tư pháp Mỹ cung cấp, cũng đưa ra kết luận tương tự sau khi thẩm vấn 3 công dân Brazil từng làm việc tại một cơ sở lừa đảo ở thủ đô Antananarivo của Madagascar.

"Những người này khai rằng ban đầu họ ứng tuyển vào các vị trí công việc được đăng tải trực tuyến, nhưng cuối cùng lại làm việc tại một cơ sở đặt ở Campuchia. Sau đó, một phần do xung đột vũ trang giữa Campuchia và Thái Lan, cùng với hoạt động trấn áp của cảnh sát Campuchia nhắm vào các cơ sở lừa đảo, những nhân chứng này đã được đưa đến Antananarivo, Madagascar vào đầu tháng 5.2026", tài liệu nêu rõ.

"Các trung tâm lừa đảo trực tuyến đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn tại châu Phi sau khi các cơ sở tương tự ở Đông Nam Á bị đóng cửa", FBI nhận định.

Cũng theo ông Mouigni, giới chức Mỹ đã can thiệp vì các trung tâm này "chủ yếu nhắm vào các quốc gia sử dụng tiếng Anh", trong đó có Mỹ và Canada.