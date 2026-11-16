Iran công khai ảnh, dọa săn lùng 2 sĩ quan Mỹ

Đài Fox News ngày 15.11 đưa tin Đại sứ quán Iran tại Nam Phi ngày 14.11 đã đăng tải thông điệp cảnh báo trên mạng xã hội X, công khai danh tính 2 sĩ quan Mỹ và tuyên bố: "Chúng tôi sẽ tìm ra các người".

Hai quan chức bị nêu tên là thiếu tá Leigh R. Tate, chỉ huy tàu khu trục USS Spruance, và trung tá Jeffrey E. York, sĩ quan điều hành của con tàu. Trước đó, trong bài đăng ngày 28.3, phía Iran cũng đã công khai danh tính 2 sĩ quan này, cáo buộc họ ra lệnh phóng tên lửa Tomahawk nhằm vào trường tiểu học ở Minab (Iran).

Lời đe dọa mới nhất được đưa ra trong bối cảnh tàu USS Spruance vừa trở về San Diego hôm 13.11, sau chuyến triển khai kéo dài 357 ngày, bao gồm các hoạt động quân sự nhằm vào lực lượng Iran.

Thiếu tá Leigh R. Tate, chỉ huy tàu khu trục USS Spruance, và trung tá Jeffrey E. York, sĩ quan điều hành của con tàu ẢNH: ĐẠI SỨ QUÁN IRAN TẠI ẤN ĐỘ/X

Theo tuyên bố của Hải quân Mỹ, trong đợt triển khai, tàu USS Spruance đã di chuyển hơn 88.000 hải lý và phóng hàng chục tên lửa hành trình Tomahawk nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran trong giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 8.2026. Con tàu cũng phá hủy 12 máy bay không người lái (UAV) và 4 tên lửa hành trình chống hạm, trong khi hoạt động dưới mối đe dọa thường trực từ UAV và tên lửa Iran.

Việc Tehran công khai nhắm mục tiêu vào 2 sĩ quan Mỹ đã làm dấy lên lo ngại về an ninh. Trao đổi với Fox News, ông Behnam Ben Taleblu, chuyên gia cấp cao tại Tổ chức Bảo vệ các nền dân chủ (FDD), cho rằng lời đe dọa của Iran sẽ gây “náo động” ở Mỹ.

"Điều này đáng lẽ phải gióng lên hồi chuông cảnh báo ở Washington, tại Nhà Trắng, Lầu Năm Góc, và thậm chí cả trong Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM)", ông Taleblu nói

Ông nhận định Iran đã xác định những quân nhân Mỹ mà nước này cáo buộc tham gia các cuộc tấn công nhằm vào mình, đồng thời công khai đề cập đến khả năng trả đũa. "Nếu quả thực có âm mưu nào nhằm vào những cá nhân này, điều quan trọng là phải phát hiện ra chúng, ngăn chặn chúng và đánh bại chúng", ông cảnh báo.

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Spruance phóng tên lửa Tomahawk tấn công mặt đất trong khuôn khổ chiến dịch Epic Fury. ẢNH: REUTERS

Cảnh báo của Đại sứ quán Iran tại Nam Phi được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng cảnh báo Tehran không được ám sát các quan chức cấp cao của Washington.

Trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình phát thanh Hugh Hewitt ngày 12.11, khi được hỏi Mỹ sẽ phản ứng ra sao nếu Iran sát hại quan chức cấp cao của nước này, ông Trump đáp lại: "[Iran] sẽ không tồn tại được lâu nữa đâu".

Tuyên bố của ông Trump xuất hiện trong bối cảnh có thông tin nhiều quan chức cấp cao của Mỹ phải chuyển từ nơi cư trú đến căn cứ quân sự vì những lo ngại liên quan đến các mối đe dọa ám sát từ Iran. Tuy nhiên, phía Tehran đã bác bỏ các cáo buộc lên kế hoạch tấn công người dân và quan chức Mỹ trên lãnh thổ nước này.

Theo ông Taleblu, những diễn biến này không phải điều chưa từng xảy ra trong cuộc xung đột giữa Iran và Mỹ. Tuy nhiên, ông cảnh báo căng thẳng đang ngày càng chuyển từ các hoạt động bí mật sang đối đầu công khai, với những lời đe dọa trả đũa được đưa ra trực tiếp trên mạng xã hội.