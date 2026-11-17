Trong cuộc phỏng vấn với đài Fox News ngày 16.11, ông Vance đã nhận được câu hỏi: “Người dân Mỹ có nên chuẩn bị cho một tình huống bất thường hay không?”.

Phó Tổng thống Mỹ đáp: "Câu trả lời của tôi là không. Chúng tôi không thấy một cuộc khủng hoảng nào sắp xảy ra. Nhưng bạn phải chuẩn bị cho mọi tình huống. Chúng tôi muốn đảm bảo ngăn chặn những hậu quả xấu nhất, nhưng chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho những hậu quả xấu nhất".

Phó Tổng thống Mỹ cũng bác bỏ những lo ngại về việc chính quyền đang chuẩn bị cho một cuộc khủng hoảng quân sự, đồng thời nhấn mạnh người dân không nên hoảng sợ. Theo ông, một trong những thành tựu của Tổng thống Donald Trump là thúc đẩy tái đầu tư vào Mỹ và nâng cao năng lực ứng phó với các tình huống khẩn cấp.

"Điều đó không có nghĩa là khủng hoảng sắp xảy ra, mà chỉ có nghĩa là chính phủ hiện tại đang thực sự chuẩn bị cho nó", ông Vance nói thêm.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tại một cuộc mít tinh vận động tranh cử giữa nhiệm kỳ ở Howell (bang Michigan, Mỹ) ngày 27.10 ẢNH: AP

Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ liên tiếp ghi nhận các sự cố ảnh hưởng đến những hệ thống thiết yếu.

Gần đây nhất, trang theo dõi sự cố trực tuyến Downdetector cho hay hàng nghìn khách hàng của các ngân hàng Chase, Bank of America, Capital One và Wells Fargo vào ngày 16.11 đã gặp sự cố gián đoạn không thể đăng nhập tài khoản hoặc thực hiện giao dịch chuyển tiền.

Sự cố ngân hàng xảy ra chỉ 3 ngày sau khi Microsoft gặp gián đoạn trên diện rộng hôm 12.11. Vào thời điểm đó, người dùng không thể truy cập các ứng dụng Outlook, Teams và Copilot, khiến hoạt động của nhiều doanh nghiệp và cơ quan bị ảnh hưởng. Một số cơ sở y tế mất liên lạc với bệnh nhân, trong khi tòa án và các cơ quan chính phủ cũng gặp khó khăn trong việc duy trì liên lạc.

Ngoài ra, hoạt động hàng không Mỹ cũng gặp nhiều trục trặc trong những ngày qua. Hôm 13.11, sự cố tại hệ thống kiểm soát không lưu buộc Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) phải ban hành lệnh cấm cất cánh trên toàn quốc, khiến hàng triệu hành khách mắc kẹt. Đến ngày 16.11, hãng hàng không United Airlines tiếp tục ghi nhận tình trạng chậm chuyến do sự cố kỹ thuật, làm chậm trễ khoảng 418 chuyến bay, theo AP.