Microsoft xin lỗi sau sự cố gián đoạn dịch vụ toàn cầu

"Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì những gián đoạn gây ra cho khách hàng và đối tác", tập đoàn viết trên mạng xã hội X, đồng thời cho biết đang tiếp tục khôi phục các dịch vụ còn bị ảnh hưởng.

Theo AFP dẫn dữ liệu từ nền tảng theo dõi sự cố Downdetector, tình trạng gián đoạn được ghi nhận tại 74 quốc gia và vùng lãnh thổ, trải rộng từ châu Mỹ đến nhiều khu vực ở châu Âu, châu Á và châu Phi.

Microsoft lên tiếng xin lỗi sau sự cố kỹ thuật ngày 12.11 Ảnh: Reuters

Tại Anh, sự cố ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của Dịch vụ Y tế quốc gia (NHS). Theo công đoàn GMB, nhân viên tiếp nhận cuộc gọi khẩn cấp không thể chuyển thông tin bệnh nhân như thường lệ, khiến công việc ùn ứ. Tại Ấn Độ, 2 hãng hàng không IndiGo và Akasa Air cảnh báo hệ thống email hỗ trợ khách hàng gặp trục trặc, có thể khiến các yêu cầu không được tiếp nhận. Trong khi đó, Cơ quan Di trú New Zealand phải tạm dừng xử lý hồ sơ xin thị thực.

Về nguyên nhân, Microsoft ban đầu cho rằng hệ thống bị quá tải, nhưng sau đó xác định sự cố bắt nguồn từ vấn đề phát sinh trong quá trình nâng cấp dung lượng mạng trước đó, bộc lộ sau một thay đổi mạng gần đây. Tập đoàn khẳng định sự cố không liên quan đến hoạt động tấn công mạng hay trí tuệ nhân tạo.

Dù các dịch vụ đang dần ổn định, sự cố làm dấy lên lo ngại về mức độ phụ thuộc vào những nền tảng công nghệ lớn. Hiệp hội Máy tính Úc (ACS) cảnh báo nhiều doanh nghiệp nhỏ thiếu phương án dự phòng khi các dịch vụ thiết yếu ngừng hoạt động, đồng thời kêu gọi rà soát rủi ro công nghệ thông tin trên toàn quốc.