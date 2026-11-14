Tài liệu Word cũ có nguy cơ bị lỗi vì thay đổi của Microsoft

Trong bối cảnh các dịch vụ Microsoft 365 gồm Outlook, SharePoint và OneDrive vẫn đang gặp sự cố gián đoạn chưa khắc phục triệt để, Microsoft vừa công bố kế hoạch loại bỏ một số thiết lập cũ trong chế độ tương thích (Compatibility Mode) của Word trên máy tính để bàn. Thông báo mã MC1551147 trên Trung tâm quản trị cho biết chế độ này vốn giúp bảo toàn định dạng chuẩn xác cho các tài liệu tạo từ những phiên bản Word cũ hơn.

Tài liệu Word 2010 trở về trước có nguy cơ lỗi định dạng vì thay đổi mới ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH LULU BLOG

Word sắp loại bỏ thiết lập cũ, tài liệu đời trước đối mặt nguy cơ gì?

Microsoft chưa nêu rõ chính xác tùy chọn nào sẽ bị gỡ bỏ, song khẳng định thay đổi giúp đơn giản hóa việc xử lý bố cục tài liệu và tạo ra "trải nghiệm nhất quán hơn trên các nền tảng". Lộ trình áp dụng dự kiến bắt đầu vào tháng 12.2026 trên Word cho Windows và tháng 5.2027 trên Word cho Mac. Dù vậy, kế hoạch hiện chỉ liệt kê các môi trường GCC, GCC High và DoD nên chưa rõ người dùng cá nhân lẫn doanh nghiệp có chịu tác động hay không.

Một khi các tùy chọn cũ biến mất, những tài liệu được tạo hoặc lưu bởi Word 2010 trở về trước sẽ gặp lỗi định dạng khi mở trên ứng dụng Word thuộc Microsoft 365. Người dùng có thể đối mặt với tình trạng văn bản bị xô lệch dòng, thay đổi khoảng cách hoặc biến động số trang.

Bên cạnh đó, hình ảnh và các hình khối trong tài liệu cũ cũng có thể bị dịch chuyển sang vị trí và trang khác. Điều này sẽ gây ra tác động đáng kể đối với những người dùng vẫn thường xuyên thao tác trên các tệp tin đời cũ.

Nhằm giảm thiểu rủi ro xáo trộn bố cục khi quá trình ngừng hỗ trợ diễn ra, Microsoft đã đưa ra giải pháp cho người dùng. Cụ thể, hãng khuyến nghị nên xuất các tài liệu cũ sang định dạng PDF để bảo toàn chính xác cấu trúc của chúng.