Microsoft cắt giảm dung lượng OneDrive khiến người dùng thất vọng

Microsoft vừa công bố các thay đổi lớn đối với các gói dịch vụ Microsoft 365, trong đó mở rộng quyền tiếp cận Copilot cho các thành viên phụ nhưng lại cắt giảm mạnh dung lượng lưu trữ OneDrive dùng chung từ 6 TB xuống chỉ còn 2 TB trên các gói Family và Premium. Thay đổi về dung lượng đám mây nhanh chóng trở thành tâm điểm khiến phần đông người dùng không hài lòng.

Microsoft hạ dung lượng lưu trữ gói OneDrive khiến nhiều người hủy gia hạn ẢNH: PHONG ĐỖ

Làn sóng phản đối Microsoft sau quyết định hạ dung lượng lưu trữ OneDrive

Dù hãng đưa ra lý do điều chỉnh nhằm mang lại trải nghiệm linh hoạt hơn, thông tin này vẫn vấp phải phản ứng tiêu cực từ cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự thất vọng sâu sắc với quyết định của Microsoft, bắt đầu tìm kiếm các giải pháp lưu trữ thay thế hoặc cân nhắc hủy bỏ hoàn toàn gói dịch vụ khi đến kỳ gia hạn.

Nhằm phản đối trực diện, một bài đăng nhận được lượng tương tác áp đảo trên Reddit đã khuyến khích các thuê bao tắt tính năng thanh toán định kỳ và nêu rõ lý do giảm dung lượng trong bản khảo sát hủy dịch vụ. Mục đích của hành động này là để sự bất mãn của khách hàng hiển thị rõ trong các báo cáo dự báo doanh thu của Microsoft, trong khi người dùng vẫn có thể bật lại tính năng này nếu hãng rút lại quyết định.

Một số khách hàng xác nhận đã làm theo hướng dẫn và lập tức tắt gia hạn tự động, trong khi nhiều người khác cũng tỏ ra hứng thú với giải pháp này. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh các gói đăng ký mới hoặc mua lại phải áp dụng mức dung lượng 2 TB ngay lập tức, còn người dùng hiện tại có thêm thời gian chuẩn bị.

Cụ thể, các gói Family và Premium hiện tại sẽ chỉ bị chuyển sang nhóm dung lượng chung 2 TB ở lần gia hạn đầu tiên vào hoặc sau ngày 2.5.2027. Khoảng thời gian từ nay đến thời điểm áp dụng được xem là cơ hội để cả người dùng lẫn Microsoft cân nhắc lại trước khi làn sóng phản đối tạo ra những tác động lớn hơn.