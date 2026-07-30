Mất tiền mua Microsoft Office, người dùng vẫn bị làm phiền bởi quảng cáo

Việc đã bỏ tiền ra đăng ký dịch vụ khiến họ không thể chấp nhận sự phiền phức này trên thiết bị. Mặc dù bộ tính năng AI của Microsoft 365 đắt đỏ, tổng thể sản phẩm vẫn được đánh giá cao, tuy nhiên sự xuất hiện của các banner quảng cáo mới đang làm bùng nổ làn sóng bất mãn.

Vì sao vẫn có quảng cáo dù đã sử dụng Microsoft Office bản quyền?

Gần đây, hãng công nghệ bắt đầu cho hiển thị một banner trên thanh tiêu đề của Word, Excel và PowerPoint. Dòng chữ 'Upgrade your plan' (Nâng cấp gói dịch vụ của bạn) cùng biểu tượng kim cương xuất hiện liên tục và không thể tắt. Ngay cả những khách hàng đang có đăng ký Microsoft 365 còn hiệu lực cũng phải chịu đựng quảng cáo này. Việc thiếu đi tùy chọn ẩn hoặc tắt banner khiến trải nghiệm làm việc bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Người dùng Microsoft Office bị quảng cáo làm phiền ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Khi bấm vào banner, một cửa sổ sẽ hiện ra gợi ý người dùng nâng cấp lên các gói dịch vụ đắt tiền hơn. Hệ thống thậm chí còn quảng cáo các lợi ích như lưu trữ đám mây hay bảo vệ khỏi mã độc tống tiền. Điều đáng nói nhất là quảng cáo này hứa hẹn mang lại trải nghiệm "email bảo mật không quảng cáo". Việc phải xem quảng cáo để mua tính năng chống quảng cáo bị đánh giá là bất hợp lý.

Làn sóng phản đối đang lan rộng mạnh mẽ trên các cổng phản hồi dành cho phần mềm Excel và Word. Hàng chục chủ đề thảo luận được mở ra để chỉ trích hành vi quảng cáo xâm phạm của Microsoft. Số lượng người dùng bực bội dự kiến sẽ còn tăng lên khi họ nhận ra không thể gỡ bỏ banner. Sự phẫn nộ này đang tạo ra áp lực lớn lên uy tín của tập đoàn công nghệ.

Động thái này gợi nhớ đến kịch bản tương tự từng được Microsoft áp dụng trên nền tảng liên lạc Teams. Hiện giới công nghệ đang chờ đợi xem liệu tập đoàn có đảo ngược quyết định của mình hay không. Việc tôn trọng trải nghiệm của khách hàng trả phí sẽ là bài toán lớn cho Microsoft vào lúc này.