Lý do khiến người dùng quay lưng với tủ lạnh thông minh

Nhiều người dùng nhận ra không phải mọi thứ trong nhà đều cần kết nối internet và tủ lạnh thông minh chính là minh chứng rõ ràng nhất. Dù ban đầu công nghệ này thu hút nhiều sự chú ý, làn sóng quay lưng với sản phẩm này đang diễn ra mạnh mẽ vì hàng loạt phiền toái phát sinh. Thực tế cho thấy, một thiết bị gia dụng càng phụ thuộc quá nhiều vào khả năng kết nối mạng thì cơ hội làm người mua thất vọng sau vài tháng sử dụng lại càng lớn.

Tủ lạnh thông minh: Lời hứa hẹn tiện lợi hay 'cái bẫy' tiêu dùng?

Rào cản đầu tiên khiến người dùng từ bỏ tủ lạnh thông minh chính là mức giá đắt đỏ gấp đôi loại thông thường nhưng tính năng lại ít thực dụng. Những chiêu trò quảng cáo như dùng AI (trí tuệ nhân tạo) gợi ý công thức, quét camera xem thực phẩm hay tự động cập nhật danh sách mua sắm nhanh chóng bị lãng quên. Khách hàng cuối cùng vẫn quay lại thói quen kiểm tra thủ công bằng tay, khiến việc chi hơn hàng chục triệu đồng cho chiếc tủ cùng dung tích trở nên lãng phí.

Khi chiếc tủ lạnh đắt đỏ biến thành màn hình xem... quảng cáo ẢNH: GEMINI AI

Đáng nói hơn, chiếc màn hình đắt giá trên tủ lạnh đang bị các hãng công nghệ lợi dụng biến thành không gian hiển thị quảng cáo gây phiền nhiễu. Điển hình như Samsung đã xác nhận thử nghiệm hiển thị quảng cáo trên dòng Family Hub, khiến nhiều khách hàng đòi trả lại sản phẩm ngay lập tức. Tệ hơn, nếu người dùng chọn cách tắt tính năng này để không phải xem quảng cáo, họ cũng sẽ bị mất luôn các thông tin tiện ích hiển thị chung không gian như dự báo thời tiết.

Bên cạnh đó, độ tin cậy của sản phẩm cũng là dấu hỏi lớn khi số lượng linh kiện điện tử quá nhiều làm tăng tỷ lệ hỏng hóc theo năm tháng. Khác với tủ lạnh truyền thống, việc sửa chữa bo mạch điều khiển kỹ thuật số của tủ thông minh tốn kém hơn nhiều do đòi hỏi thợ có chuyên môn sâu. Nghiêm trọng nhất là khi nhà sản xuất chấm dứt hỗ trợ phần mềm mà không báo trước, toàn bộ tính năng thông minh sẽ bị đóng băng, biến chiếc tủ cao cấp thành tủ thường với giá cao.

Đặc biệt, việc thiết bị phải duy trì kết nối internet liên tục 24/7 đang mở đường cho các rủi ro lớn về an ninh mạng và xâm phạm quyền riêng tư. Khi không còn nhận được các bản cập nhật bảo mật, tủ lạnh thông minh có thể bị tin tặc tấn công, truy cập mạng nội bộ để phát tán mã độc sang các thiết bị khác trong nhà. Nhiều người dùng đã phải cô lập thiết bị này vào một mạng ảo (VLAN) riêng biệt vì sự tự do trực tuyến của nó không hề xứng đáng với sự tiện lợi ít ỏi mang lại.