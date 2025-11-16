Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Windows và Office không bản quyền đồng loạt bị Microsoft 'vô hiệu'

Kiến Văn
16/11/2025 13:42 GMT+7

Bản vá tháng 11 của Microsoft đã vô hiệu phương thức kích hoạt KMS38, khiến nhiều hệ thống Windows và Office không bản quyền mất hiệu lực.

Microsoft vừa công bố việc vá một lỗ hổng bảo mật cho phép nhiều người vi phạm bản quyền sử dụng công cụ KMS38 để kích hoạt Windows và Office mà không cần giấy phép hợp lệ. Sau bản cập nhật Patch Tuesday tháng 11.2025, nhóm phát triển công cụ này xác nhận rằng phương pháp kích hoạt đã bị vô hiệu hóa.

Windows và Office không bản quyền đồng loạt bị Microsoft 'vô hiệu' - Ảnh 1.

KMS38 từng phổ biến giúp người dùng 'kích hoạt lậu' Windows và Office

ẢNH: TECHSPOT

Là công cụ mã nguồn mở do nhóm Massgrave phát triển, KMS38 đã trở thành một trong những phương thức phổ biến để kích hoạt Windows và Office không bản quyền. Công cụ này cho phép người dùng cài đặt các bản cập nhật chính thức giống như các phiên bản được cấp phép hợp pháp.

Tuy nhiên, sau bản cập nhật mới nhất, những máy tính đã được kích hoạt bằng KMS38 sẽ không còn hiệu lực và người dùng sẽ nhận thông báo yêu cầu mua giấy phép hợp pháp từ Microsoft hoặc các đại lý ủy quyền. Theo Techspot, giá giấy phép Windows 11 hợp pháp có thể tìm thấy trực tuyến với chỉ 10 USD, trong khi giấy phép Office 2021 Pro là khoảng 39 USD.

Microsoft chống lại thứ giúp phổ biến Windows

KMS38 đã tồn tại trên nhiều diễn đàn phần mềm và trang web vi phạm bản quyền trong nhiều năm, thu hút một cộng đồng lớn người dùng, từ những người am hiểu công nghệ đến những người mới bắt đầu. Đặc biệt, bản tải xuống của công cụ này được lưu trữ trên hai nền tảng thuộc sở hữu của Microsoft: Azure DevOps và GitHub.

Trong khi một số người cho rằng việc chặn KMS38 là cần thiết để bảo vệ khỏi phần mềm độc hại, một số khác lại cho rằng đây là một công cụ mã nguồn mở mà bất kỳ ai cũng có thể kiểm tra. Một số trang công nghệ uy tín như ZDNet đã thử nghiệm và xác nhận rằng phương thức kích hoạt này hoạt động đúng như quảng cáo.

Windows và Office không bản quyền đồng loạt bị Microsoft 'vô hiệu' - Ảnh 2.

Microsoft đang ngày càng siết chặt các quy trình cài đặt Windows

ẢNH: WINDOWS CENTRAL

Theo nhật ký thay đổi mới nhất từ Massgrave, tùy chọn kích hoạt KMS đã bị xóa khỏi công cụ sau lệnh chặn của Microsoft. Các nhà phát triển hiện khuyến khích người dùng chuyển sang phương thức kích hoạt HWID (Hardware ID) hoặc TSforge, vốn vẫn đang hoạt động bình thường. Họ cũng hy vọng sẽ tìm ra cách vượt qua lệnh chặn trong tương lai.

Việc siết chặt các phương thức kích hoạt không chính thức diễn ra chỉ vài tuần sau khi Microsoft thắt chặt quy trình cài đặt Windows 11, ngăn tất cả phương pháp cài đặt mà không cần tài khoản Microsoft. Điều này cho thấy Microsoft đang có những động thái mạnh mẽ hơn trong việc đối phó với vấn nạn vi phạm bản quyền mà công ty đã phải đối mặt trong nhiều năm qua.

Tỉ phú Bill Gates từng thừa nhận rằng nạn vi phạm bản quyền đã góp phần thúc đẩy việc áp dụng Windows, nhưng những hành động gần đây của Microsoft cho thấy công ty có thể sẽ từ bỏ thái độ khoan dung trước đây đối với vấn đề này.

