Trong một tuyên bố, hãng hàng không United Airlines có trụ sở tại thành phố Chicago cho biết một số chuyến bay bị hoãn vào chiều 16.11 do sự cố, theo AP. Tuy nhiên, các chuyến bay đang trên không và các chuyến bay thuộc mạng lưới khu vực United Express không bị ảnh hưởng. United Airlines cũng khẳng định "không có dấu hiệu nào cho thấy đây là vấn đề liên quan đến an ninh mạng".

Máy bay của United Airlines tại sân bay quốc tế George Bush ở thành phố Houston ngày 14.11 ẢNH: AP

Trên mạng xã hội, United Airlines đã gửi lời xin lỗi tới khách hàng vì sự bất tiện này. Vấn đề đã được giải quyết khoảng 90 phút sau khi các phi công bắt đầu báo cáo sự cố với nhân viên kiểm soát không lưu.

United Airlines chưa cung cấp thông tin chi tiết về việc hệ thống nào của hãng bị ảnh hưởng, nhưng các phi công đã thông báo với nhân viên kiểm soát không lưu rằng vấn đề liên quan đến hệ thống xác định trọng lượng cuối cùng của máy bay - yếu tố cần thiết để đảm bảo máy bay có thể cất cánh an toàn.

Một đoạn ghi âm được đăng tải trên ứng dụng theo dõi không lưu (ATC) cho thấy một phi công của United Airlines tại thành phố Houston đã xin phép được tiếp tục đỗ tại cổng chờ cho đến khi hệ thống hoạt động trở lại. Ứng dụng này kết hợp các kênh liên lạc vô tuyến trực tiếp từ bộ phận kiểm soát không lưu với tính năng theo dõi vị trí máy bay theo thời gian thực.

Theo trang web theo dõi chuyến bay FlightAware, đến cuối giờ chiều cùng ngày, United Airlines đã có 418 chuyến bay bị chậm trễ.

Sự cố máy tính tại United Airlines chỉ là vụ việc mới nhất trong chuỗi các lỗi kỹ thuật nghiêm trọng xảy ra gần đây tại Mỹ. Trước đó cùng ngày, hàng ngàn khách hàng tại một số ngân hàng lớn ở Mỹ cho biết họ không thể truy cập vào tài khoản trực tuyến của mình sau khi Ngân hàng JPMorgan Chase gặp phải một vấn đề kỹ thuật.

Sự việc này diễn ra chỉ vài ngày sau khi một lỗi trong mạng lưới của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) dẫn đến lệnh tạm dừng tất cả các chuyến bay trên toàn quốc.

Tuần trước, dịch vụ email Outlook của Microsoft cũng gặp sự cố gián đoạn nghiêm trọng. Đến ngày 14.11, Microsoft thông báo rằng các dịch vụ đã được khôi phục hoàn toàn.