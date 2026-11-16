Hàng không Mỹ tê liệt vì sự cố được cảnh báo trước?

AFP ngày 15.11 đưa tin các dịch vụ dần khôi phục tại các sân bay Mỹ sau sự cố khiến Cục Hàng không liên bang (FAA) phải tạm dừng cất cánh mọi chuyến bay trên cả nước. Sự cố kéo dài khoảng 4 giờ trong ngày 14.11 (giờ VN) gây ra tình trạng hỗn loạn trên diện rộng, khiến hàng trăm ngàn hành khách bị mắc kẹt.

Các máy bay tại Sân bay quốc tế George Bush ở Houston (Texas) ngày 14.11 Ảnh: AP

Giám đốc FAA Bryan Bedford cho biết 12.000 chuyến bay đã bị hủy trong ngày đầu tiên, bên cạnh hàng ngàn chuyến bay khác bị hủy vào ngày thứ 2. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Washington D.C., ông Bedford đã gửi "lời xin lỗi chân thành đến công chúng Mỹ thường xuyên di chuyển bằng đường hàng không". Ông cho rằng lịch trình các chuyến bay sẽ được khôi phục hoàn toàn vào "cuối giờ làm việc ngày chủ nhật (15.11, theo giờ Mỹ)".

Nâng cấp hệ thống

Theo Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy, lệnh tạm dừng cất cánh trên toàn quốc được ban hành sau khi công tác bảo trì nhằm nâng cấp hệ thống dây đồng cũ sang cáp quang gây ra các sự cố trong việc liên lạc với máy bay và truyền dữ liệu radar.

"Do lỗi từ phía nhà thầu hoặc do thiết bị bị hỏng hóc, hệ thống đã xảy ra tình trạng quá tải dữ liệu, gây ảnh hưởng đến các bộ định tuyến (router) khác trong hệ thống kiểm soát không lưu", ông Duffy cho biết. Theo ông, tại một địa điểm của FAA, nhà thầu L3Harris thực hiện công tác thay các đường dây viễn thông từ cáp đồng sang cáp quang, đồng thời mô tả đây là công việc "đơn giản, dễ thực hiện" vốn đã được triển khai trên cả nước từ nhiều thập niên qua. Ông gay gắt chỉ trích L3Harris và cho rằng có thể sai sót đã xảy ra trong quá trình này, song cũng nêu khả năng do thiết bị hỏng hóc khi chuyển đổi. Đài CNN dẫn thông cáo của L3Harris cho biết công ty đang hỗ trợ FAA điều tra sự việc. Ngoài ra, L3Harris lưu ý rằng việc nâng cấp luôn được thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ cùng FAA.

Về ảnh hưởng cụ thể, ông Bedford cho biết có đến 17 trong số 22 trung tâm điều khiển không lưu bị ảnh hưởng bởi sự cố trên. Ông chia sẻ lo ngại rằng công nghệ cũ "sẽ tiếp tục hư hỏng cho đến khi chúng ta thay thế", đồng thời cam đoan rằng FAA sẽ tiếp tục chi tiền để giữ hệ thống hoạt động.

Cảnh báo từ nhiều năm

Theo tờ The Washington Post đưa tin ngày 15.11, các quan chức hàng không liên bang đã nhiều lần được cảnh báo rằng nỗ lực hiện đại hóa nhanh chóng hệ thống kiểm soát không lưu quốc gia có nguy cơ dẫn đến hỏng hóc. Những mối nguy tiềm ẩn đã được nêu rõ trong các báo cáo của chính phủ từ nhiều năm qua.

Một báo cáo của cơ quan giám sát chính phủ vào tháng 9 cảnh báo rằng cách thức thay thế các hệ thống cũ, lỗi thời có thể dẫn đến gián đoạn hệ thống. Một đánh giá an toàn do FAA ủy quyền vào năm 2023 cũng đưa ra cảnh báo về khả năng gián đoạn hoạt động không lưu từ các đợt cập nhật công nghệ của cơ quan này. Theo đó, FAA cần đảm bảo duy trì các hệ thống cũ trong giai đoạn chuyển đổi quan trọng.

Một quan chức kỹ thuật FAA nhận định rằng cách tiếp cận của cơ quan này tiềm ẩn nhiều rủi ro, do đòi hỏi phải thực hiện các thay đổi đối với một hệ thống vốn rất nhạy cảm và luôn trong trạng thái hoạt động. "Hãy thử hình dung về một chiếc ô tô. Tôi chắc chắn sẽ không lắp một động cơ mới vào xe khi nó vẫn đang di chuyển", theo vị quan chức không nêu tên. FAA và Bộ Giao thông chưa phản hồi đề nghị bình luận về những thông tin trên.