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    Mỹ nêu nguyên nhân gián đoạn hàng không toàn quốc

    Khánh An
    Khánh An
    Sự cố gián đoạn các chuyến bay vẫn tiếp diễn tại Mỹ, trong khi chính quyền cho biết nguyên nhân do sai sót trong quá trình thay thế các đường dây liên lạc.
    Chính quyền Mỹ nêu nguyên nhân gián đoạn hàng không toàn quốc - Ảnh 1.

    Các máy bay nằm lại trên đường băng tại sân bay quốc tế Los Angeles hôm 13.11

    ẢNH: REUTERS

    Hãng AFP ngày 15.11 đưa tin các dịch vụ dần khôi phục tại các sân bay Mỹ sau sự cố ngừng hoạt động kéo dài nhiều giờ, trong khi chính quyền Tổng thống Donald Trump cho rằng nguyên nhân do sai sót trong quá trình thay thế các đường dây liên lạc cũ bằng dây đồng.

    Sự cố xảy ra hôm 13.11 khiến không máy bay nào được phép cất cánh trên toàn quốc, gây ra tình trạng hỗn loạn trên diện rộng, khiến hàng trăm ngàn hành khách bị mắc kẹt.

    Một số người thậm chí đã bị nhân viên hãng hàng không yêu cầu rời khỏi máy bay ngay trước thời điểm khởi hành, trong khi chính các nhân viên này dường như cũng hoàn toàn không nắm bắt được diễn biến sự việc.

    Giám đốc Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) Bryan Bedford cho biết 12.000 chuyến bay đã bị hủy vào ngày 13.11. Ngoài ra, khoảng 4.000-5.000 chuyến bay trong tổng số 41.000 chuyến được lên lịch cho ngày 14.11 (giờ địa phương) cũng có khả năng bị hủy.

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    Đến đầu giờ chiều 14.11, trang web theo dõi chuyến bay FlightAware ghi nhận ít nhất 5.000 chuyến bay bị hủy trong ngày.

    Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Washington D.C., ông Bedford đã gửi lời "xin lỗi chân thành đến công chúng Mỹ thường xuyên di chuyển bằng đường hàng không". Ông dự đoán lịch trình các chuyến bay sẽ được khôi phục hoàn toàn vào "cuối ngày làm việc chủ nhật (15.11)".

    Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy cho biết lệnh tạm dừng cất cánh trên toàn quốc kéo dài 4 tiếng hôm 13.11 được ban hành sau khi công tác bảo trì nhằm nâng cấp hệ thống dây đồng cũ sang cáp quang tốc độ cao gây ra các "sự cố" trong việc liên lạc với máy bay và truyền dữ liệu radar.

    "Do lỗi từ phía nhà thầu hoặc do thiết bị bị hỏng hóc, hệ thống đã xảy ra tình trạng quá tải dữ liệu, gây ảnh hưởng đến các bộ định tuyến khác trong hệ thống kiểm soát không lưu của chúng tôi", ông Duffy chia sẻ với các phóng viên.

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