Hàng không Mỹ đang nỗ lực khắc phục hậu quả đợt ngừng bay

Reuters khuya 14.11 đưa tin các hãng hàng không trên khắp nước Mỹ đang nỗ lực khắc phục hậu quả sau đợt ngừng bay trên toàn quốc kéo dài nhất trong 25 năm qua.

Sự cố này đã khiến hàng nghìn chuyến bay bị hủy, hàng trăm nghìn hành khách bị mắc kẹt, gây ảnh hưởng dây chuyền trên phạm vi toàn cầu, đồng thời buộc các đội thể thao chuyên nghiệp và đại học phải gấp rút tìm phương án di chuyển thay thế.

Cụ thể, trong một cuộc họp báo, người đứng đầu Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), ông Bryan Bedford, cho biết 12.000 chuyến bay đã bị hủy vào ngày 13.11 (giờ Mỹ). Ông nói thêm: "Chúng tôi dự đoán rằng trong số 41.000 chuyến bay được lên lịch cho ngày hôm nay 14.11, có khả năng từ 4.000 đến 5.000 chuyến sẽ bị hủy".

Một hành khách đến nhà ga sân bay ở bang Virginia sau khi FAA dỡ bỏ lệnh tạm dừng hoạt động bay trên toàn nước Mỹ ngày 14.11

Ảnh: Reuters

Theo các quan chức trong chính quyền Mỹ, việc bổ sung công nghệ mới vào hệ thống kiểm soát không lưu quốc gia đã gây quá tải cho các thiết bị cũ kỹ, dẫn đến tình trạng gián đoạn liên lạc và mất tín hiệu radar, từ đó gây ra lệnh ngừng bay kéo dài hơn 4 giờ đồng hồ.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ Sean Duffy cho biết, các máy bay đã bắt đầu cất cánh và hạ cánh trở lại nhưng những tác động từ sự cố này có thể còn kéo dài trong nhiều ngày.

Microsoft thông báo đã khôi phục dịch vụ

Gã khổng lồ công nghệ Microsoft tối 14.11 tuyên bố đã khôi phục dịch vụ cho khách hàng, chính thức chấm dứt sự cố gián đoạn quy mô lớn từng gây ra tình trạng hỗn loạn, làm gián đoạn các dịch vụ công cộng và hoạt động kinh doanh trên toàn thế giới.

Trong một bài đăng trên nền tảng X, Microsoft thông báo: "Chúng tôi đã hoàn tất các nỗ lực xử lý vấn đề cốt lõi gây ra sự cố và khôi phục dịch vụ cho tất cả khách hàng cũng như các khu vực còn bị ảnh hưởng".

Dịch vụ Outlook đã bị ảnh hưởng trong đợt gián đoạn quy mô lớn vừa qua Ảnh: Reuters

Trước đó một ngày, Microsoft đã ghi nhận sự phục hồi trên diện rộng đối với dịch vụ email Outlook và các dịch vụ khác, đồng thời khẳng định rằng sự gián đoạn nghiêm trọng này xuất phát từ một vấn đề kỹ thuật và không liên quan đến các cuộc tấn công mạng hay trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo trang web theo dõi sự cố Downdetector, tình trạng gián đoạn đã lan rộng trên toàn cầu hôm 12.11, khiến các sản phẩm của công ty ngừng hoạt động tại ít nhất 74 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp châu Mỹ, châu Âu, châu Á và châu Phi.

Microsoft cho biết nguyên nhân dẫn đến sự gián đoạn là do tải trọng tăng cao trên cơ sở hạ tầng của hãng. Sự cố này đã ảnh hưởng đến dịch vụ email Outlook, nền tảng liên lạc Microsoft Teams và trợ lý AI Copilot của công ty.

Ý phạt Meta vì truy cập ảnh người dùng mà không thông báo thỏa đáng

AFP khuya 14.11 đưa tin cơ quan quản lý của Ý đã phạt Meta (công ty mẹ của Facebook) số tiền 805 triệu euro vì hành vi truy cập vào ảnh của người dùng mà không có sự đồng ý cụ thể từ họ.

Thông tin này được cơ quan bảo vệ dữ liệu của Ý công bố. Theo tuyên bố từ cơ quan này, thông qua ứng dụng Facebook trên các thiết bị Android, Meta đã truy cập vào ảnh, video và các siêu dữ liệu (metadata) liên quan của người dùng tại Ý mà không có sự đồng ý cụ thể và không thông báo cho họ một cách thỏa đáng.

Trước đó, vào cuối tháng 10, chính quyền bang New Mexico (Mỹ) đã yêu cầu Meta nộp phạt 25 tỉ USD vì hành vi đánh lừa cư dân của bang này trong hơn một thập niên liên quan đến việc sử dụng dữ liệu cá nhân. Đây là mức phạt kỷ lục đối với Meta. Phía công ty đã phản đối.

Meta chưa phản hồi liên quan khoản tiền phạt mà phía cơ quan Ý đưa ra.