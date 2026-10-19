Tỉ phú Musk hứa tặng cổ phiếu SpaceX cho mọi trẻ em ở Mỹ

Tỉ phú Musk phát biểu tại một sự kiện ở Washington D.C. ẢNH: AP

Hãng AFP ngày 19.10 dẫn lời tỉ phú Elon Musk cho biết ông sẽ tặng cổ phiếu của hãng SpaceX cho mọi trẻ em ở Mỹ trong năm tới.

"Năm tới, tôi sẽ tặng một cổ phiếu SpaceX của mình cho mỗi đứa trẻ ở Mỹ. Đây mới chỉ là khởi đầu của nhiều đợt tặng cổ phiếu như vậy", ông nói, nhưng chưa đưa ra thông tin chi tiết về cách thức thực hiện kế hoạch này.

Tỉ phú Musk không nói rõ liệu từ "trẻ em" (kid) mà ông dùng có bao hàm tất cả những người dưới 18 tuổi hay ám chỉ một nhóm cụ thể nào khác, cũng như không giải thích thêm gì khác.

Theo Forbes, ông Musk sở hữu 38% cổ phần của SpaceX và hiện là người giàu nhất thế giới với khối tài sản trị giá 908,5 tỉ USD, tính đến ngày 19.10. Dữ liệu năm 2024 từ Cục Thống kê dân số Mỹ cho thấy có khoảng 72 triệu trẻ em dưới 18 tuổi tại nước này.

Nếu mỗi người nhận được một cổ phiếu SpaceX, thì với giá đóng cửa hôm 16.10 là 146,03 USD, tổng giá trị thị trường sẽ đạt hơn 10,5 tỉ USD.

Với giá cổ phiếu hiện tại, đây sẽ là khoản tặng gần gấp đôi món quà kỷ lục mà tỉ phú Michael Dell từng quyên góp cho các tài khoản liên quan Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo Axios.

SpaceX đã thiết lập kỷ lục về đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lớn nhất trong lịch sử, huy động được 85,7 tỉ USD vào tháng 6.

Vào tháng 9, tên lửa khổng lồ Starship của công ty đã lần đầu tiên bay vào quỹ đạo, một cột mốc quan trọng đối với loại tên lửa đóng vai trò trọng tâm trong tham vọng chinh phục sao Hỏa của ông Musk.

Thông báo của ông được đưa ra sau khi Tổng thống Trump cam kết vào tháng trước về việc sẽ trao 5.000 USD cho mỗi người trưởng thành tại Mỹ nếu đảng Cộng hòa của ông duy trì quyền kiểm soát lưỡng viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới.