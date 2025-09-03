Con gái tỉ phú giàu nhất thế giới Elon Musk: phá sản, phải ở chung 3 người

Tỉ phú Musk và cô Wilson ẢNH CHỤP MÀN HÌNH PEOPLE

Tờ New York Post ngày 3.9 dẫn lời cô Vivian Wilson, con gái lớn của tỉ phú Elon Musk, nói rằng mình đang phá sản và phải ở cùng phòng với 3 người khác để tiết kiệm, sau khi từ bỏ người cha giàu nhất thế giới.

"Mọi người cứ nghĩ tôi có nhiều tiền. Tôi không có hàng trăm ngàn USD trong tay", người mẫu chuyển giới 21 tuổi này chia sẻ.

"Mẹ tôi thì giàu, đúng không? Nhưng rõ ràng người kia [ông Musk] giàu đến mức không tưởng tượng nổi", cô trả lời phỏng vấn với trang The Cut và nói thêm rằng mình không mong muốn trở thành người siêu giàu.

"Tôi vẫn đủ ăn. Tôi có bạn bè, chỗ ở và một khoản thu nhập khả dụng, điều đó thật tuyệt và may mắn hơn nhiều so với hầu hết những người cùng tuổi tôi ở Los Angeles (bang California, Mỹ)", cô cho biết.

Wilson là con cả trong gia đình gồm 14 người con của tỉ phú Musk. Cô cắt đứt quan hệ với cha vào năm 2022, khi nộp đơn đề nghị chuyển giới và đổi tên.

Kể từ đó, cô đã nhiều lần lên mạng xã hội chỉ trích ông Elon Musk khi không chấp nhận giới tính của mình.

Về phần mình, ông Musk đã tuyên bố trong các cuộc phỏng vấn trước đây rằng Wilson đã "bị giết bởi virus tâm trí thức tỉnh" và ông đã bị "lừa" để cô chuyển giới ở tuổi 16.

Trong cuộc phỏng vấn, Wilson còn kể về tuổi thơ xa hoa của mình, từng học tại một trường tư với con cái những người nổi tiếng, trong đó có cô Apple là con của vợ chồng ngôi sao Gwyneth Paltrow và Chris Martin.

Cô Wilson cho biết mình được dạy nhiều ngôn ngữ, bao gồm tiếng Hàn, tiếng Hoa, tiếng Nhật và tiếng Tây Ban Nha. Cô đã học đại học ở Canada và Nhật Bản trước khi cuối cùng bỏ học, đổ lỗi cho trí tuệ nhân tạo (AI) đã hủy hoại "động lực" của mình.

Nói về sự nổi tiếng mới đây của mình, Wilson - người mẫu đã có người đại diện và gần đây đã xuất hiện trên trang bìa tạp chí Teen Vogue - khẳng định rằng cô "không giỏi việc nổi tiếng".

"Tôi đã phải đấu tranh rất nhiều để được nhìn nhận như một người bình thường. Có một khoảnh khắc ngay trước khi tôi nổi tiếng mà không ai biết tôi là ai. Thật tuyệt vời. Mọi người đều đối xử với tôi như một người bình thường. Tôi hơi nhớ điều đó. Nhưng tôi cũng thích sự nổi tiếng", cô chia sẻ.

"Tôi đoán là tôi hơi thờ ơ với nó. Nhưng tôi thích việc nó mang lại tiền", cô nói thêm.

Tỉ phú Musk, ông chủ hãng xe điện Tesla và công ty công nghệ không gian SpaceX, hiện là người giàu nhất thế giới với khối tài sản trị giá 413,1 tỉ USD, vượt xa người xếp thứ hai là tỉ phú Larry Ellison, nhà sáng lập tập đoàn Oracle (Mỹ), với khối tài sản 271,6 tỉ USD.