Tòa cho phép ông Trump khôi phục việc trục xuất người nhập cư đến nước thứ 3

Một người biểu tình bị bắt giữ tại Austin (Texas, Mỹ) hôm 20.9, sau khi một nhân viên Cơ quan thực thi Di trú và Hải quan Mỹ nổ súng khiến một người bị thương ẢNH: REUTERS

Đài CNN ngày 30.9 đưa tin Tòa án Tối cao Mỹ vừa cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump khôi phục chương trình trục xuất người nhập cư đến nước thứ 3 mà không cho họ cơ hội trình bày các lo ngại liên quan, đồng thời tuyên bố sẽ xem xét các lập luận về vụ việc này vào tháng 12 tới.

Tòa án hiện có đa số thẩm phán theo khuynh hướng bảo thủ với tỷ lệ 6-3. Ba thẩm phán theo khuynh hướng tự do đã bỏ phiếu phản đối quyết định cho phép nối lại việc trục xuất trong khi chờ kết quả cuối cùng của vụ kiện.

Các nhóm bảo vệ quyền lợi người nhập cư trước đó đệ đơn kiện tập thể thay mặt cho một nhóm người di cư nhằm ngăn chặn việc họ bị trục xuất sang các nước thứ 3 mà không được thông báo trước hay có cơ hội trình bày về những nguy cơ bị tổn hại.

Thẩm phán Brian Murphy tại Boston phán quyết rằng chính sách của Bộ An ninh nội địa (DHS) về việc đưa người nhập cư đến các quốc gia thứ 3 là bất hợp pháp. Sau phán quyết, chính quyền đã kháng cáo lên Tòa án Tối cao.

Theo số liệu thống kê của các tổ chức theo dõi di cư, hơn 25.000 người nhập cư tại Mỹ đã bị trục xuất sang 29 quốc gia theo chính sách được triển khai vào năm ngoái, trong đó phần lớn bị đưa đến Mexico.

Chính sách này là một trong nhiều biện pháp mà chính quyền đã thực hiện để theo đuổi mục tiêu trục xuất hàng loạt của Tổng thống Trump.

Tổng cố vấn pháp lý DHS James Percival hoan nghênh quyết định mới nhất của tòa án. "Một ngày tồi tệ đối với cả những người nhập cư không có tình trạng cư trú hợp pháp và có tiền án lẫn các nhà hoạt động ủng hộ chính sách mở cửa biên giới", ông Percival viết trên mạng xã hội.

Trong khi đó, luật sư Trina Realmuto đại diện cho các nguyên đơn cho rằng tòa án đã "cho phép chính quyền tiếp tục đưa người đến các nước thứ 3, nơi họ có nguy cơ bị ngược đãi hoặc tra tấn".

"Đây là một kết cục tồi tệ đối với những người có thể bị đưa lên máy bay ngay cả khi chưa kịp nhận thông báo hay có cơ hội trình bày về nguy cơ bị ngược đãi", luật sư này chỉ trích.