Tỉ phú Elon Musk ký kiến nghị đưa ông Jensen Huang trở lại ghế CEO NVIDIA

Viết trên mạng xã hội X ngày 13.11, tỉ phú Elon Musk tuyên bố ông sẽ ký vào bản kiến nghị yêu cầu khôi phục chức vụ CEO cho ông Jensen Huang, người vừa từ chức sau 33 năm lãnh đạo NVIDIA giữa những cáo buộc liên quan đời tư. "Một bản kiến nghị đang được tiến hành để khôi phục chức vụ cho ông Jensen và tôi cũng đang ký vào đó", ông Musk viết.

Tỉ phú Elon Musk (trái) công khai ủng hộ kiến nghị đưa ông Jensen Huang trở lại vị trí CEO NVIDIA ẢNH: REUTERS

Theo The Times of India, ông Musk nằm trong số hơn 43.000 người tham gia ký thư ngỏ gửi hội đồng quản trị NVIDIA, thông qua chiến dịch mang tên "Stand with Jensen" (Ủng hộ Jensen).

Dữ liệu trên trang web của chiến dịch ghi nhận gần 3.000 người ký tên tự nhận là nhân viên NVIDIA, hơn 24.000 cổ đông và khoảng 15.500 người ủng hộ khác. Chiến dịch cũng khẳng định không do NVIDIA hay ông Huang tổ chức hoặc bảo trợ.

Bức thư kêu gọi hội đồng quản trị xem xét phục chức cho ông Huang trong khi chờ kết quả điều tra độc lập, hoặc công khai bằng chứng và lý do cho thấy việc ông rời vị trí lãnh đạo là cần thiết.

Những người ký tên cũng yêu cầu NVIDIA công bố phạm vi, thời hạn điều tra, tạo cơ hội để ông Huang phản hồi các cáo buộc và giải thích minh bạch cơ sở đưa ra quyết định nhân sự. "33 năm lãnh đạo không thể khiến bất kỳ ai đứng ngoài trách nhiệm giải trình. Nhưng trách nhiệm giải trình đòi hỏi bằng chứng, cơ hội được trình bày công bằng và một quyết định có cơ sở", bức thư nhấn mạnh.

Ngoài ông Musk, một số lãnh đạo công nghệ như CEO Epic Games Tim Sweeney, CEO Replit Amjad Masad và Chủ tịch Y Combinator Garry Tan cũng được ghi nhận trong danh sách người ủng hộ.

Làn sóng vận động còn xuất hiện bên trong NVIDIA. Theo trang công nghệ Wired, một kỹ sư kỳ cựu đã đăng thông điệp trên kênh góp ý nội bộ, kêu gọi hội đồng quản trị lắng nghe nguyện vọng nhân viên. Bài đăng thu hút hơn 1.600 bình luận, trong đó nhiều người bày tỏ mong muốn ông Huang trở lại điều hành tập đoàn.

Trong khi đó, hội đồng quản trị NVIDIA đang lựa chọn một công ty tuyển dụng lãnh đạo cấp cao nhằm hỗ trợ tìm CEO mới, đồng thời khẳng định chưa chính thức tiếp cận bất kỳ ứng viên nào.

Theo Financial Times ngày 13.11, hội đồng quản trị NVIDIA đã liên hệ CEO Arm Holdings Rene Haas trong quá trình tìm người kế nhiệm ông Huang. Ông Haas từng làm việc tại NVIDIA trong 7 năm, trước khi gia nhập Arm năm 2013 và trở thành CEO năm 2022. Ông cũng dẫn dắt Arm niêm yết trên sàn Nasdaq năm 2023.

Ngoài ông Haas, các ứng viên được giới phân tích nhắc đến gồm CEO tạm quyền NVIDIA Colette Kress và Phó chủ tịch NVIDIA Ian Buck - người có đóng góp quan trọng trong việc phát triển nền tảng phần mềm CUDA. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai đề xuất cựu CEO Apple Tim Cook thay ông Huang.

Cuộc chuyển giao lãnh đạo diễn ra trong bối cảnh NVIDIA chịu sức ép từ những nghi vấn liên quan cựu CEO Jensen Huang, cùng sự giám sát ngày càng chặt chẽ của giới lập pháp Mỹ đối với hoạt động xuất khẩu chip sang Trung Quốc.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu NVIDIA giảm khoảng 2% trong phiên 13.11, nâng mức thiệt hại vốn hóa trong tuần lên khoảng 573 tỉ USD.