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    Mỹ lần đầu nêu khả năng Ukraine rút khỏi Donbass để gia nhập NATO

    Thụy Miên
    Thụy Miên
    Trong phát biểu được công bố hôm 14.11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Mỹ lần đầu nêu lên khả năng Ukraine rút khỏi Donbass để đổi lấy cơ hội gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
    Mỹ lần đầu đề nghị Ukraine nhường lãnh thổ cho Nga để gia nhập NATO - Ảnh 1.

    Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff (phải) và Jared Kushner (trái) cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trao đổi với báo chí tại sân bay Dublin (Ireland) hôm 12.11

    ảnh: ap

    Theo AFP, Tổng thống Zelensky hôm 13.11 đã chia sẻ với báo giới về đề xuất trên của Mỹ sau khi ông đến Đan Mạch và Ireland gặp gỡ các lãnh đạo châu Âu. Chuyến thăm châu Âu được tiến hành ngay sau cuộc thương thuyết với Nga do Mỹ làm trung gian ở Abu Dhabi (UAE).

    Cuộc đàm phán ở Abu Dhabi kết thúc hôm 11.11 mà không đạt được đột phá cho phép chấm dứt ngay cuộc xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, các bên tham gia đều nhất trí rằng các đại diện châu Âu cần có mặt trong các vòng đàm phán tiếp theo.

    "Phía Mỹ đã nêu lên một câu hỏi: "'Nếu Ukraine gia nhập NATO thì sao? Liệu Ukraine sẽ rút khỏi vùng Donbass hay không?", ông Zelensky nói, thêm rằng đây là lần đầu tiên đề xuất này được Mỹ đưa ra kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

    Nhà lãnh đạo Ukraine cũng cho biết Kyiv đang thảo luận những đảm bảo an ninh cụ thể từ NATO và Liên minh châu Âu (EU).

    Các đặc phái viên Mỹ Jared Kushner và Steve Witkoff tham dự cuộc thương thuyết tại Abu Dhabi, kế đến gặp riêng Tổng thống Nga Vladimir Putin và ông Zelensky.

    Cũng theo ông Zelensky, phái đoàn Nga trên bàn đàm phán ở Abu Dhabi đã từ chối đề xuất tạm ngừng tấn công các mục tiêu cơ sở hạ tầng năng lượng.

    Tổng thống Zelensky nói rằng EU và NATO là "an ninh thực thụ duy nhất" hiện tại của châu Âu và bác bỏ khả năng Ukraine chuyển sang trung lập, điều vốn cần nước này thay đổi Hiến pháp nếu muốn thực hiện.

    Mỹ lẫn Nga đều chưa bình luận về thông tin trên. Trước câu hỏi về khả năng EU cử đại diện tham gia đàm phán Ukraine, Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Moscow sẽ không đặt ra bất kỳ yêu cầu gì về thành viên của đoàn EU.

    Tuy nhiên, ông Peskov cũng cho rằng sẽ tốt hơn nếu đối thoại trực tiếp với phía châu Âu nhằm xác định lập trường của EU có thể góp phần thúc đẩy tiến trình hòa bình đến mức độ nào về vấn đề Ukraine, theo TASS.

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