Có gì sau cuộc đàm phán 3 bên về Ukraine?

Hãng TASS hôm qua dẫn lời Cố vấn chính sách đối ngoại của Điện Kremlin Yuri Ushakov cho hay Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thảo luận về việc giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine với đại diện Mỹ Jared Kushner và Steve Witkoff. Hai đặc phái viên Mỹ này đã đến Moscow, sau khi tham dự cuộc đàm phán 3 bên với phía Nga và Ukraine ở Abu Dhabi (UAE) từ ngày 10 - 11.11.

Đặc phái viên Jared Kushner phát biểu trong cuộc họp báo sau cuộc đàm phán tại Abu Dhabi ngày 11.11 Ảnh: Reuters

'Cuộc trao đổi tù binh lớn nhất'

Phát biểu với báo giới sau 2 ngày đàm phán, trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky cho hay an ninh châu Âu là chủ đề trọng tâm của cuộc thảo luận 3 bên lần này. Các phái đoàn đã tìm thấy tiếng nói chung về một số vấn đề nhưng vẫn còn bất đồng về những khía cạnh khác, theo Đài RT.

Ông Medinsky cho biết thêm phái đoàn Nga tập trung vào các vấn đề nhân đạo, và các bên đã đạt được thỏa thuận về một cuộc trao đổi tù nhân quy mô lớn. Đây sẽ là "cuộc trao đổi tù binh nhân đạo lớn nhất" trong cuộc xung đột kéo dài 4 năm rưỡi qua, theo ông Kushner. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng nói quy mô của cuộc trao đổi tù binh sắp tới sẽ rất đáng kể. Trung tướng Aleksandr Zorin, thành viên phái đoàn Nga và là Phó cục trưởng Cục Thông tin thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội, sau đó cho hay việc trao đổi có thể diễn ra trong vòng 2 - 3 tuần tới, ngay khi các thủ tục liên quan được hoàn tất.

Nhà đàm phán Ukraine David Arakhamia cho hay các cuộc trao đổi rất khó khăn, nhưng đã tạo ra động lực tốt hướng tới đạt được giải pháp vào cuối năm nay, theo Reuters. Ngoài ra, Tổng thống Zelensky cho hay Kyiv hy vọng đạt được kết quả cụ thể trong các cuộc đàm phán về giải quyết xung đột với Nga trong năm nay, nhưng nhấn mạnh điều đó phụ thuộc rất nhiều vào cách Washington tiếp cận Moscow.

Vấn đề khó giải quyết nhất

Tuy đạt được thỏa thuận trao đổi tù binh, phái đoàn Ukraine và Nga vẫn bất đồng sâu sắc về các yêu cầu lãnh thổ và điều kiện chấm dứt xung đột. "Thực tế là hiện tại không có sự tin tưởng giữa các bên và đó là điều dễ hiểu sau một cuộc xung đột như thế này", đặc phái viên Mỹ Kushner đánh giá. Ông cho biết thêm cuộc đàm phán mới đã đề cập các vấn đề lãnh thổ và đây là những vấn đề khó giải quyết nhất. "Tôi nghĩ đây là một bước khởi đầu tốt", ông Kushner nói.

Các đặc phái viên Mỹ đã đề xuất một giải pháp thỏa hiệp lãnh thổ, theo đó Moscow sẽ tuyên bố kiểm soát các vùng hiện đang nắm giữ tại Donbass mà không cần Kyiv phải rút khỏi các thành phố mà họ vẫn đang kiểm soát ở đó. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky hôm 11.11 kiên quyết bác bỏ áp lực từ Mỹ về việc nhượng bộ vùng Donbass, tái khẳng định Kyiv sẽ không từ bỏ lãnh thổ để chấm dứt cuộc xung đột, theo báo The Kyiv Post. Ông Zelensky cho hay Washington đang xem xét những đề xuất thay thế nhưng từ chối tiết lộ chi tiết.

Trong khi đó, trưởng đoàn đàm phán Nga Medinsky đã loại trừ việc trao đổi lãnh thổ như một phần của thỏa thuận, báo hiệu Moscow tiếp tục không sẵn lòng thỏa hiệp về vấn đề này.