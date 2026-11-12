Pháp lo có tính toán sai lầm khi Đức triển khai tên lửa tầm xa

Tờ Independent ngày 12.11 đưa tin Đức đang phát triển và mua sắm nhiều loại tên lửa phóng từ mặt đất có tầm bắn từ 500 km đến hơn 2.000 km. Trong khi đó, một số quốc gia châu Âu, gồm Anh và Ba Lan, cũng đang tăng cường năng lực phòng thủ trước nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công nhằm vào châu lục.

Đáng chú ý, ngân sách quốc phòng của Đức trong giai đoạn 5 năm kết thúc vào năm 2030 dự kiến lên tới 780 tỉ euro. Ngoài ra, các báo cáo hồi đầu năm 2026 cho biết Berlin đang đàm phán tài trợ cho chương trình tên lửa Trident của Anh nhằm tăng cường năng lực răn đe hạt nhân của châu Âu.

Trong bối cảnh Đức đẩy mạnh đầu tư quốc phòng và phát triển vũ khí tầm xa, Pháp lo ngại việc thiếu các nguyên tắc sử dụng rõ ràng có thể dẫn đến những tính toán sai lầm.

Đức triển khai hệ thống phòng không Arrow tại Schoenewalde (Đức) hồi tháng 12.2025 ẢNH: REUTERS

Cụ thể, Paris cho rằng 2 nước cần thống nhất cách định nghĩa và xác định phạm vi của các cuộc tấn công chính xác tầm xa (DPS). Nếu không, Nga có thể hiểu sai mục đích của một cuộc tấn công bằng vũ khí thông thường và coi đó là dấu hiệu của hành động leo thang quân sự.

Một quan chức Pháp cảnh báo: “Nếu Nga không hiểu đúng tín hiệu, các bạn có thể tiến đến ngưỡng hạt nhân mà không hề hay biết”.

Nguy cơ này cũng có thể kéo theo hệ lụy đối với chính Paris do chính sách "răn đe chủ động" của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Theo các quan chức Pháp, Moscow có thể quy trách nhiệm cho Paris đối với những cuộc tấn công do các đối tác của nước này tiến hành.

Trước những lo ngại trên, 6 nguồn tin thân cận với các cuộc đàm phán tiết lộ với tờ Financial Times rằng các quan chức Pháp muốn đạt được thỏa thuận với Đức về việc phối hợp chặt chẽ hơn các chương trình quốc phòng. Theo đó, 2 bên dự kiến thảo luận về nguyên tắc sử dụng các loại tên lửa tầm xa mới, hướng tới xây dựng một học thuyết chung với những quy định rõ ràng và công khai.

Về phía Đức, một quan chức cấp cao cho biết Berlin cũng đồng tình với đánh giá của Paris về sự cần thiết phải tăng cường phối hợp. Theo quan chức này, các nước châu Âu cần “một học thuyết chung và một sự hiểu biết chung”.

Trong khi đó, phía Anh cho rằng những lo ngại trên có thể đang bị phóng đại. “Văn hóa chiến lược của Đức đang phát triển rất nhanh chóng. Chúng tôi hoàn toàn tin rằng chúng ta nên đón nhận điều đó, chứ không nên bám víu vào những định kiến cũ”, quan chức này nói.