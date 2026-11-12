Quân đội Đức cấm dùng máy bay không người lái do Trung Quốc sản xuất

Trong tuyên bố ngày 11.11, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đức cho biết: "Để tăng cường khả năng tự cung tự cấp và chủ quyền công nghệ của Đức, các mẫu UAV do Trung Quốc sản xuất sẽ không còn được sử dụng cho mục đích bắn mục tiêu hoặc huấn luyện", theo AFP.

Theo người phát ngôn, trước đây, UAV của các nhà sản xuất Trung Quốc được phép sử dụng như một lựa chọn tiết kiệm chi phí.

Tạp chí Der Spiegel cũng cho hay quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh các nước phương Tây ngày càng lo ngại về nguy cơ UAV Trung Quốc có thể bị lợi dụng để thu thập và truyền tải thông tin nhạy cảm cho Bắc Kinh. Vì vậy, Bộ Quốc phòng Đức cho biết các hệ thống hiện có sẽ dần được thay thế bằng sản phẩm trong nước hoặc từ các nhà sản xuất châu Âu.

Bên cạnh đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đức nhấn mạnh quyết định này không đồng nghĩa với việc áp dụng lệnh cấm toàn diện đối với các phương tiện khác từ các quốc gia hoặc nhà sản xuất cụ thể. Thay vào đó, Đức sẽ đánh giá rủi ro của từng hệ thống và có thể hạn chế bất cứ khi nào cần thiết, theo Reuters.

Máy bay không người lái DJI trong cuộc tập trận STEADFAST DART 26 của NATO tại Bergen (Đức) hồi tháng 2.2026 ẢNH: REUTERS

Trước động thái trên, Reuters ngày 11.11 đưa tin Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản đối quyết định của Đức, cho rằng Berlin đang có "hành vi phân biệt đối xử" với các sản phẩm của nước này.

Theo tạp chí Der Spiegel, chiến lược mua sắm UAV năm 2024 của quân đội Đức từng cho phép các chỉ huy địa phương tự mua thiết bị theo một "danh sách trắng" gồm những hệ thống đã được phê duyệt. Danh sách này bao gồm một số mẫu UAV do DJI, nhà sản xuất máy bay không người lái lớn nhất thế giới của Trung Quốc cung cấp.

Về phía DJI, công ty nhiều lần khẳng định các sản phẩm của mình không gây ra rủi ro an ninh. Hồi tháng 5, hãng thông báo với các nhà lập pháp Mỹ về một cuộc đánh giá độc lập rằng không tìm thấy bằng chứng về việc UAV truyền dữ liệu ra ngoài.

Trong khi đó, Đức không phải quốc gia phương Tây duy nhất siết chặt việc sử dụng các sản phẩm công nghệ Trung Quốc tại cơ sở quân sự. Hồi tháng 2, Ba Lan cấm các phương tiện sản xuất tại Trung Quốc đi vào các cơ sở quân sự vì lo ngại cảm biến trên xe có thể bị lợi dụng để thu thập dữ liệu nhạy cảm. Đến tháng 10, Washington cũng cấm các phương tiện do hãng BYD của Trung Quốc sản xuất hoạt động tại căn cứ không quân của Mỹ trên đảo Okinawa (Nhật Bản).