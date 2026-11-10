Nghi phạm sát hại nữ sinh gốc Việt ở Đức từng bị điều tra về hành vi ấu dâm

Theo thông báo được đăng trên trang web của Cảnh sát Berlin, vào khoảng 12 giờ ngày 8.11 (giờ Đức), cảnh sát Brandenburg nhận được thông báo về việc có người không được phép đột nhập một ngôi nhà riêng hiện đang bỏ trống tại khu Bad Freienwalde thuộc bang Brandenburg.

Khi đến hiện trường, các sĩ quan thuộc Đơn vị Cảnh sát Märkisch-Oderland đã tìm thấy thi thể của một người nữ và một người đàn ông bị thương nặng bên trong nhà.

Theo tình hình điều tra hiện tại, nhiều khả năng nạn nhân tử vong là bé gái 13 tuổi đến từ Berlin-Marzahn, người trước đó đã được thông báo mất tích.

Thông báo ngày 8.11 của cảnh sát không đề cập tên nạn nhân. Trong khi đó, thông cáo báo chí cùng ngày của Văn phòng Công tố Berlin cho hay nạn nhân là Lisa Ta.

Thông báo của cảnh sát Berlin nhờ hỗ trợ tìm kiếm nữ sinh Lisa mất tích từ ngày 3.11 Ảnh: Cảnh sát Berlin

Trước đó, cảnh sát đã đăng thông báo yêu cầu hỗ trợ tìm bé Lisa Ta (13 tuổi) mất tích vào khoảng 7 giờ 20 ngày 3.11. Sau khi rời nhà ở đường Golliner, Lisa định đi từ Barnimplatz để đến trường ở đường Sella-Hasse-Straße vào khoảng 7 giờ 30, nhưng bé đã không đến nơi.

Tổng cộng khoảng 220 cảnh sát đã tham gia vào chiến dịch tìm kiếm Lisa trong ngày 8.11. Trong đó có một số đơn vị cảnh sát chống bạo động, chó nghiệp vụ và một trực thăng cảnh sát.

Cũng theo thông báo ngày 8.11 của Cảnh sát Berlin, có giả thuyết cho rằng người đàn ông bị thương nặng nói trên đã tự làm cho mình bị thương và người này bị nghi ngờ là thủ phạm gây ra cái chết của nữ sinh mất tích.

Nhân viên y tế đã đưa nghi phạm đến bệnh viện. Nghi phạm đang trong tình trạng nguy kịch và bị cảnh sát canh giữ. Danh tính của nghi phạm chưa được xác định và đang là đối tượng điều tra.

Ngoài ra, báo Tagesspiegel.de dẫn thông báo của cơ quan chức năng vào chiều 9.11 cho hay nghi phạm là một công dân Đức 22 tuổi đến từ Berlin. Người đàn ông này không có tiền án tiền sự, nhưng đang đối mặt 2 cuộc điều tra về tội tàng trữ ảnh khiêu dâm trẻ em. Hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy có đồng phạm trong vụ này.

Nguyên nhân cái chết của Lisa vẫn chưa rõ. Sau khi khám nghiệm tử thi hôm 9.11, giới chức tiếp tục tiến hành các cuộc điều tra sâu hơn.

Cô bé có thể là nạn nhân ngẫu nhiên của một kẻ ấu dâm. "Đến nay, cuộc điều tra vẫn chưa tìm thấy bằng chứng nào về mối quan hệ trước đó giữa nạn nhân và nghi phạm", Văn phòng Công tố Berlin cho hay.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu nghi phạm có từng để ý đến Lisa trước đó hay không. Giống như nạn nhân, nghi phạm cũng đến từ quận Marzahn-Hellersdorf. Cảnh sát đã khám xét căn hộ của nghi phạm ở đó hôm 9.11 và đã thu giữ bằng chứng tiềm năng, theo Tagesspiegel.de.