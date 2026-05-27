Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Hai người Việt tử vong do bị xi măng vùi lấp tại Nhật Bản

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
27/05/2026 08:51 GMT+7

Truyền thông Nhật Bản đưa tin về vụ tai nạn tại một công trường khiến 2 công dân Việt Nam tử vong do bị xi măng vùi lấp, khi đang làm việc dưới đường ống sâu 12 m.

Theo Đài MBS News ở Nhật Bản, vụ tai nạn xảy ra vào ngày 26.5 tại một công trường thuộc thành phố Kusatsu, tỉnh Shiga. Hai nạn nhân tử vong do bị xi măng vùi lấp.

Giới chức địa phương xác định danh tính 2 nạn nhân là công dân Việt Nam, anh Lu Thanh Vang (27 tuổi) và anh Nguyen Te Phong (25 tuổi). Hai người sinh sống tại thành phố Osaka và được cho là thực tập sinh kỹ thuật làm việc tại công trường.

Hai người Việt tử vong do bị xi măng vùi lấp tại Nhật Bản- Ảnh 1.

Những công nhân có mặt tại hiện trường nơi 2 người Việt bị xi măng vùi lấp dẫn đến tử vong ngày 26.5 tại tỉnh Shiga, Nhật Bản

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TBS

Sự việc xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 sáng 26.5, khi hai người đang làm việc bên trong một đường ống dẫn nước nông nghiệp đã xuống cấp, có đường kính khoảng 1.5 m, nằm sâu 12 m dưới lòng đất.

Trong lúc bên trên đang tiến hành bơm xi măng để lấp kín đường ống, thì bất ngờ gặp sự cố khiến xi măng ồ ạt tràn vào, vùi lấp cả hai người. Khi các công nhân khác phát hiện sự việc và khẩn trương kéo hai người ra ngoài thì cả hai đã rơi vào tình trạng ngừng tim phổi, đã được đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi.

Cảnh sát Nhật Bản ngày 27.5 đã tiến hành khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong và đang điều tra vụ việc, nhằm đánh giá xem liệu có tình trạng tắc trách trong quá trình quản lý an toàn thi công hay không.

Tin liên quan

5 thực tập sinh kỹ thuật người Việt rơi xuống biển ở Nhật Bản

5 thực tập sinh kỹ thuật người Việt rơi xuống biển ở Nhật Bản

Lực lượng Tuần duyên Nhật Bản hôm nay 21.3 thông báo 5 thực tập sinh kỹ thuật đến từ Việt Nam đã rơi xuống biển khi đang đánh cá gần bờ biển thuộc tỉnh Fukui, khiến ít nhất 1 người chết và 3 người mất tích.

Thương vong lao động nước ngoài ở Nhật cao kỷ lục, nhóm người Việt đứng đầu

Khám phá thêm chủ đề

người Việt tại Nhật Bản người Việt tử vong tại Nhật Bản thực tập sinh tại Nhật Bản Nhật Bản
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận