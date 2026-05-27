Hai người Việt tử vong do bị xi măng vùi lấp tại Nhật Bản

Theo Đài MBS News ở Nhật Bản, vụ tai nạn xảy ra vào ngày 26.5 tại một công trường thuộc thành phố Kusatsu, tỉnh Shiga. Hai nạn nhân tử vong do bị xi măng vùi lấp.

Giới chức địa phương xác định danh tính 2 nạn nhân là công dân Việt Nam, anh Lu Thanh Vang (27 tuổi) và anh Nguyen Te Phong (25 tuổi). Hai người sinh sống tại thành phố Osaka và được cho là thực tập sinh kỹ thuật làm việc tại công trường.

Những công nhân có mặt tại hiện trường nơi 2 người Việt bị xi măng vùi lấp dẫn đến tử vong ngày 26.5 tại tỉnh Shiga, Nhật Bản ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TBS

Sự việc xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 sáng 26.5, khi hai người đang làm việc bên trong một đường ống dẫn nước nông nghiệp đã xuống cấp, có đường kính khoảng 1.5 m, nằm sâu 12 m dưới lòng đất.

Trong lúc bên trên đang tiến hành bơm xi măng để lấp kín đường ống, thì bất ngờ gặp sự cố khiến xi măng ồ ạt tràn vào, vùi lấp cả hai người. Khi các công nhân khác phát hiện sự việc và khẩn trương kéo hai người ra ngoài thì cả hai đã rơi vào tình trạng ngừng tim phổi, đã được đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi.

Cảnh sát Nhật Bản ngày 27.5 đã tiến hành khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong và đang điều tra vụ việc, nhằm đánh giá xem liệu có tình trạng tắc trách trong quá trình quản lý an toàn thi công hay không.