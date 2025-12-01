Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Thương vong lao động nước ngoài ở Nhật cao kỷ lục, nhóm người Việt đứng đầu

Văn Khoa
Văn Khoa
01/12/2025 11:22 GMT+7

Số lượng lao động nước ngoài tại Nhật Bản bị thương hoặc tử vong do tai nạn lao động lần đầu tiên vượt quá 6.000 người vào năm 2024, theo Kyodo News ngày 30.11 dẫn số liệu mới nhất từ chính phủ Nhật.

Số lượng lao động nước ngoài tại Nhật Bản bị thương hoặc tử vong do tai nạn lao động đã tăng lên hằng năm kể từ năm 2019 khi Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản áp dụng phương pháp thống kê hiện tại. Con số này vào năm 2019 dưới 4.000.

Thương vong lao động nước ngoài ở Nhật cao kỷ lục, nhóm người Việt đứng đầu - Ảnh 1.

Tòa nhà nơi có trụ sở của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản

Ảnh: Chụp màn hình Asahi Shumbun

"Việc thiếu đào tạo an toàn và thiếu thông tin liên lạc bị cho là nguyên nhân dẫn đến xu hướng tăng này", Kyodo News dẫn lời một quan chức của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản.

Cũng theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, trong số khoảng 2,3 triệu lao động nước ngoài tại Nhật Bản vào năm 2024, tổng cộng có 6.244 người bị thương nặng đến mức phải nghỉ làm từ 4 ngày trở lên hoặc tử vong. Số ca tử vong cũng đạt mức kỷ lục, 39 người.

Hầu hết các trường hợp thương vong liên quan công việc xảy ra trong ngành sản xuất với 2.979 người, tiếp theo là ngành xây dựng với 1.165 người.

Xét theo loại sự cố, nhóm lớn nhất gồm 1.441 vụ liên quan các trường hợp công nhân bị mắc kẹt giữa hoặc trong máy móc, tiếp theo là các vụ ngã với 797 vụ.

Tỷ lệ tai nạn lao động trên 1.000 công nhân, bao gồm cả công dân Nhật Bản, là 2,35, nhưng đã tăng lên 2,71 khi chỉ tập trung vào lao động nước ngoài. Tỷ lệ này đặc biệt cao ở nhóm thực tập sinh kỹ thuật với 3,98 và nhóm lao động có tay nghề cao với 3,91.

Trong số lao động nước ngoài, nhóm người Việt gặp phải số vụ tai nạn lao động cao nhất với 1.594 vụ, tiếp theo là người Philippines với 878 vụ, người Indonesia với 757 vụ và người Brazil với 673 vụ, theo Kyodo News.

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đặt mục tiêu giảm tỷ lệ tai nạn trên 1.000 lao động nước ngoài xuống dưới mức trung bình của lực lượng lao động quốc gia và đến năm 2027, ít nhất một nửa số nơi làm việc cung cấp đào tạo phòng ngừa tai nạn và tài liệu dịch thuật.

Ông Saito Yoshihisa, chuyên gia về luật lao động nước ngoài thuộc Đại học Kobe (Nhật Bản), cảnh báo về nguy cơ tai nạn lao động ngày càng gia tăng liên quan người nước ngoài, khi thực tập sinh kỹ thuật và lao động lành nghề thường được tuyển dụng vào những công việc được coi là nguy hiểm. "Tôi nghĩ thực tế là họ đang được tuyển dụng với trình độ tiếng Nhật còn hạn chế", ông nhận định.

Nhiều người thậm chí có thể không đủ khả năng nộp đơn xin bồi thường lao động nếu không có sự hỗ trợ do khó khăn trong việc hiểu luật lao động, theo ông Saito. Ông kêu gọi các biện pháp đảm bảo người lao động có thể tìm được việc làm tại nơi có sự huấn luyện an toàn lao động một cách đầy đủ, theo Kyodo News.

Tin liên quan

Số người nước ngoài ở Hàn Quốc cao kỷ lục, nhóm người Việt đứng thứ 2

Số người nước ngoài ở Hàn Quốc cao kỷ lục, nhóm người Việt đứng thứ 2

Số lượng người nước ngoài ở Hàn Quốc đã đạt mức cao kỷ lục là 2,73 triệu người, theo dữ liệu do chính phủ Hàn Quốc công bố hôm nay 27.7.

Số lao động nước ngoài ở Nhật cao kỷ lục, nhóm người Việt đứng đầu

Số người nước ngoài cư trú tại Nhật cao kỷ lục, nhóm người Việt đứng thứ 2

Khám phá thêm chủ đề

lao động nước ngoài Nhật Bản nhóm người Việt thực tập sinh kỹ thuật Tai nạn lao động
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận