Thương vong lao động nước ngoài ở Nhật cao kỷ lục, nhóm người Việt đứng đầu

Số lượng lao động nước ngoài tại Nhật Bản bị thương hoặc tử vong do tai nạn lao động đã tăng lên hằng năm kể từ năm 2019 khi Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản áp dụng phương pháp thống kê hiện tại. Con số này vào năm 2019 dưới 4.000.

Tòa nhà nơi có trụ sở của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản Ảnh: Chụp màn hình Asahi Shumbun

"Việc thiếu đào tạo an toàn và thiếu thông tin liên lạc bị cho là nguyên nhân dẫn đến xu hướng tăng này", Kyodo News dẫn lời một quan chức của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản.

Cũng theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, trong số khoảng 2,3 triệu lao động nước ngoài tại Nhật Bản vào năm 2024, tổng cộng có 6.244 người bị thương nặng đến mức phải nghỉ làm từ 4 ngày trở lên hoặc tử vong. Số ca tử vong cũng đạt mức kỷ lục, 39 người.

Hầu hết các trường hợp thương vong liên quan công việc xảy ra trong ngành sản xuất với 2.979 người, tiếp theo là ngành xây dựng với 1.165 người.

Xét theo loại sự cố, nhóm lớn nhất gồm 1.441 vụ liên quan các trường hợp công nhân bị mắc kẹt giữa hoặc trong máy móc, tiếp theo là các vụ ngã với 797 vụ.

Tỷ lệ tai nạn lao động trên 1.000 công nhân, bao gồm cả công dân Nhật Bản, là 2,35, nhưng đã tăng lên 2,71 khi chỉ tập trung vào lao động nước ngoài. Tỷ lệ này đặc biệt cao ở nhóm thực tập sinh kỹ thuật với 3,98 và nhóm lao động có tay nghề cao với 3,91.

Trong số lao động nước ngoài, nhóm người Việt gặp phải số vụ tai nạn lao động cao nhất với 1.594 vụ, tiếp theo là người Philippines với 878 vụ, người Indonesia với 757 vụ và người Brazil với 673 vụ, theo Kyodo News.

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đặt mục tiêu giảm tỷ lệ tai nạn trên 1.000 lao động nước ngoài xuống dưới mức trung bình của lực lượng lao động quốc gia và đến năm 2027, ít nhất một nửa số nơi làm việc cung cấp đào tạo phòng ngừa tai nạn và tài liệu dịch thuật.

Ông Saito Yoshihisa, chuyên gia về luật lao động nước ngoài thuộc Đại học Kobe (Nhật Bản), cảnh báo về nguy cơ tai nạn lao động ngày càng gia tăng liên quan người nước ngoài, khi thực tập sinh kỹ thuật và lao động lành nghề thường được tuyển dụng vào những công việc được coi là nguy hiểm. "Tôi nghĩ thực tế là họ đang được tuyển dụng với trình độ tiếng Nhật còn hạn chế", ông nhận định.

Nhiều người thậm chí có thể không đủ khả năng nộp đơn xin bồi thường lao động nếu không có sự hỗ trợ do khó khăn trong việc hiểu luật lao động, theo ông Saito. Ông kêu gọi các biện pháp đảm bảo người lao động có thể tìm được việc làm tại nơi có sự huấn luyện an toàn lao động một cách đầy đủ, theo Kyodo News.