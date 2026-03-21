5 thực tập sinh kỹ thuật người Việt rơi xuống biển ở Nhật Bản

Trạm tuần duyên địa phương ở tỉnh Fukui cho hay những thực tập sinh kỹ thuật khác đã báo cho cảnh sát về vụ việc vào khoảng 3 giờ ngày 21.3 (theo giờ Nhật Bản), theo Đài NHK.

Hình ảnh được cho các thành viên thuộc Lực lượng Tuần duyên Nhật Bản tham gia cuộc tìm kiếm 3 thực tập sinh kỹ thuật người Việt mất tích ở vùng biển thuộc tỉnh Fukui ngày 21.3 Ảnh: Chụp màn hình NHK

Cũng theo Lực lượng Tuần duyên Nhật Bản, 8 người đàn ông Việt Nam đang đánh bắt cá gần một ngọn hải đăng ở mũi đê chắn sóng tại thành phố Sakai thuộc tỉnh Fukui, nhưng có 5 người trong số họ đã bị cuốn xuống biển vào khoảng 2 giờ 30 phút.

Giới chức cho hay các thành viên thuộc Lực lượng Tuần duyên Nhật Bản và cảnh sát đã cứu được 2 trong số 5 người nói trên. Tuy nhiên, có 1 người sau đó được xác nhận đã tử vong, trong khi người còn lại được cho là đã thoát khỏi cơn nguy kịch.

Chiến dịch tìm kiếm 3 người còn lại vẫn đang tiếp tục. Trạm tuần duyên địa phương cho hay khu vực đê chắn sóng đã bị phong tỏa, theo NHK.