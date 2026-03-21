Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

5 thực tập sinh kỹ thuật người Việt rơi xuống biển ở Nhật Bản

Văn Khoa
21/03/2026 15:08 GMT+7

Lực lượng Tuần duyên Nhật Bản hôm nay 21.3 thông báo 5 thực tập sinh kỹ thuật đến từ Việt Nam đã rơi xuống biển khi đang đánh cá gần bờ biển thuộc tỉnh Fukui, khiến ít nhất 1 người chết và 3 người mất tích.

Trạm tuần duyên địa phương ở tỉnh Fukui cho hay những thực tập sinh kỹ thuật khác đã báo cho cảnh sát về vụ việc vào khoảng 3 giờ ngày 21.3 (theo giờ Nhật Bản), theo Đài NHK.

- Ảnh 1.

Hình ảnh được cho các thành viên thuộc Lực lượng Tuần duyên Nhật Bản tham gia cuộc tìm kiếm 3 thực tập sinh kỹ thuật người Việt mất tích ở vùng biển thuộc tỉnh Fukui ngày 21.3

Ảnh: Chụp màn hình NHK

Cũng theo Lực lượng Tuần duyên Nhật Bản, 8 người đàn ông Việt Nam đang đánh bắt cá gần một ngọn hải đăng ở mũi đê chắn sóng tại thành phố Sakai thuộc tỉnh Fukui, nhưng có 5 người trong số họ đã bị cuốn xuống biển vào khoảng 2 giờ 30 phút.

Giới chức cho hay các thành viên thuộc Lực lượng Tuần duyên Nhật Bản và cảnh sát đã cứu được 2 trong số 5 người nói trên. Tuy nhiên, có 1 người sau đó được xác nhận đã tử vong, trong khi người còn lại được cho là đã thoát khỏi cơn nguy kịch.

Chiến dịch tìm kiếm 3 người còn lại vẫn đang tiếp tục. Trạm tuần duyên địa phương cho hay khu vực đê chắn sóng đã bị phong tỏa, theo NHK.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận