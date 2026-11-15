SpaceX lần đầu bắt thành công tàu Starship trở về từ không gian

Tàu Starship hạ xuống vị trí cánh tay của tháp phóng ẢNH: REUTERS

Hãng Reuters ngày 15.11 đưa tin tàu vũ trụ Starship của SpaceX đã trở về từ quỹ đạo sau hành trình 22 giờ trên quỹ đạo, lần đầu tiên hạ cánh vào cánh tay cơ khí khổng lồ tại tòa tháp ở Texas (Mỹ), nơi tàu được phóng lên một ngày trước đó.

Đây là một bước tiến quan trọng, đóng vai trò thiết yếu trong nỗ lực kéo dài suốt một thập niên của công ty nhằm phát triển một loại tên lửa có khả năng tái sử dụng hoàn toàn.

Sau khi triển khai 26 vệ tinh Starlink vào quỹ đạo ở độ cao khoảng 260 km, tàu Starship đã kích hoạt một trong các động cơ để bắt đầu hành trình lao ngược trở lại bầu khí quyển. Con tàu phải đối mặt với nhiệt độ cực kỳ gay gắt khi tốc độ quỹ đạo khoảng 27.360 km/h giảm xuống, chuyển thành trạng thái rơi tự do với tốc độ siêu thanh trên bầu trời phía trên khu phức hợp Starbase của SpaceX.

Tàu Starship cao khoảng 52 mét xuất hiện từ những đám mây dày đặc phía trên khu vực phóng Starbase của SpaceX. Tàu tái kích hoạt các động cơ để xoay thân về tư thế thẳng đứng, rồi từ từ hạ xuống giữa các cánh tay Mechazilla của tháp phóng, trong khi động cơ vẫn đang hoạt động.

Sau đó, con tàu vốn đã bị cháy sém bởi luồng nhiệt dữ dội khi trở về từ không gian đã tắt động cơ và được giữ cố định bởi các cánh tay cơ khí sau khi tắt động cơ.

Tàu vũ trụ bị cháy sém do nhiệt độ cao khi trở về từ không gian ẢNH: REUTERS

Trước đó, tên lửa Super Heavy đã không thể quay trở lại bệ phóng khoảng 10 phút sau khi cất cánh, khiến SpaceX không thể thu hồi cả 2 phần.

Tuy nhiên, việc tầng trên trở về thành công sau khi bay quanh trái đất 14 vòng trong hơn 22 giờ đã đánh dấu một cột mốc kỹ thuật quan trọng trong quá trình phát triển nhanh và tốn kém hàng tỉ USD của dự án.

Tỉ phú Elon Musk coi Starship là phương tiện chủ lực trong tương lai cho hoạt động kinh doanh vệ tinh Starlink đầy lợi nhuận của SpaceX, đồng thời phục vụ các tham vọng đặt các trung tâm dữ liệu trên quỹ đạo, đưa con người trở lại mặt trăng và cuối cùng là định cư trên sao Hỏa.