SpaceX hụt màn thu hồi kép Starship, tầng đẩy phát nổ và lao xuống biển

Tên lửa Starship được phóng từ căn cứ Starbase ở bang Texas (Mỹ), đánh dấu chuyến bay thử nghiệm thứ 15 của hệ thống tên lửa lớn nhất thế giới do công ty của tỉ phú Elon Musk phát triển. Mục tiêu lần này là đưa cả tầng đẩy Super Heavy và tàu Starship trở về bệ phóng - nơi các cánh tay cơ khí trên tháp phóng sẽ thu hồi chúng ngay giữa không trung để tái sử dụng, theo AP.

Bộ phận đẩy của tên lửa Starship của SpaceX phát nổ sau nỗ lực thu hồi thất bại trong một chuyến bay thử nghiệm từ Starbase, Texas (Mỹ) ngày 13.11.2026 ẢNH: AP

Tuy nhiên, ngay sau khi tách khỏi tàu vũ trụ, tầng đẩy Super Heavy đã không thể quay về tháp phóng như kế hoạch mà phải chuyển hướng xuống vịnh Mexico. Tầng đẩy sau đó rơi xuống biển trong tình trạng bốc cháy. SpaceX chưa công bố nguyên nhân dẫn đến sự cố.

"Chắc chắn đây không phải tin tức chúng tôi mong muốn hôm nay", bà Kate Tice, người bình luận trực tiếp chuyến phóng của SpaceX, thừa nhận. Bà cho biết quyết định chuyển hướng phù hợp với các quy trình kiểm tra an toàn nghiêm ngặt nhằm bảo vệ bệ phóng.

Phần tàu Starship phía trên vẫn tiếp tục hành trình, tiến vào quỹ đạo trái đất và triển khai 26 vệ tinh Starlink thế hệ mới. Theo kế hoạch, tàu sẽ bay quanh trái đất ở độ cao khoảng 275 km trước khi trở về trạm không gian Starbase ngày 14.11, khép lại chuyến thử nghiệm kéo dài khoảng 22 giờ.

Nếu thành công, đây sẽ là lần đầu tiên SpaceX thu hồi tàu Starship trực tiếp tại tháp phóng sau chuyến bay quỹ đạo. Trước đó, công ty đã 3 lần thu hồi thành công tầng đẩy Super Heavy, nhưng chưa từng thực hiện thao tác tương tự với tầng trên của Starship.

Tên lửa khổng lồ Starship của SpaceX cất cánh cho chuyến bay thử nghiệm từ trạm không gian Starbase ẢNH: AP

Theo The Guardian, chuyến thử nghiệm sử dụng phiên bản nâng cấp của Super Heavy dài 72 m và tàu Starship dài 52 m. Khi kết hợp, hệ thống cao khoảng 124 m, được xem là tên lửa lớn và mạnh nhất thế giới.

Tỉ phú Elon Musk đặt mục tiêu tái sử dụng hoàn toàn cả 2 tầng tên lửa, qua đó giảm chi phí và tăng tần suất phóng phục vụ các sứ mệnh lên mặt trăng, tiến tới đưa con người lên sao Hỏa. Đây cũng là điểm khác biệt so với dòng Falcon hiện nay của SpaceX, vốn chỉ thu hồi và tái sử dụng tầng đẩy đầu tiên.

Starship còn giữ vai trò quan trọng trong chương trình Artemis của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) nhằm đưa con người trở lại mặt trăng, với mục tiêu đổ bộ sớm nhất vào năm 2028. SpaceX và Blue Origin của tỉ phú Jeff Bezos đang phát triển các hệ thống tàu đổ bộ phục vụ chương trình này.