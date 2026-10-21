Tỉ phú Elon Musk ủng hộ sáp nhập SpaceX và Tesla thành siêu tập đoàn

Theo Đài CNBC ngày 20.10, ban giám đốc của SpaceX và Tesla đã thành lập các ủy ban đặc biệt gồm những thành viên độc lập để thảo luận về một thương vụ sáp nhập tiềm năng theo yêu cầu từ các cổ đông.

Phát biểu trong cuộc họp báo cáo tài chính ngày 20.10, tỉ phú Elon Musk cho biết ông không trực tiếp tham gia đàm phán nhằm đảm bảo tính khách quan. Dù vậy, ông công khai ủng hộ ý tưởng sáp nhập công ty xe điện (Tesla) và hàng không vũ trụ (SpaceX) làm một, đánh giá đây là một bước đi hợp lý.

Xe điện Cybertruck của Tesla dẫn đoàn, phía sau là tàu vũ trụ Starship của SpaceX được đưa đến bệ phóng để thử nghiệm vào tháng 10.2025 ẢNH: REUTERS

Nhà lãnh đạo nhấn mạnh việc hợp nhất sẽ mang lại nhiều lợi ích to lớn khi hai công ty hợp tác phát triển phần mềm, chip, robot và công nghệ kết nối. Tuy nhiên, ông Elon Musk cũng lưu ý một rào cản lớn: thương vụ ít nhất cần sự chấp thuận của các cổ đông nắm tổng cộng 50% số cổ phần của Tesla. Theo Forbes, ông Musk hiện nắm khoảng 11% cổ phần của Tesla và khoảng 48% cổ phần SpaceX.

Giới chuyên gia nhận định có tới 95% khả năng thương vụ sẽ diễn ra trong 2 năm tới. Nếu thành công, việc kết hợp SpaceX (vốn hóa hơn 2.000 tỉ USD) và Tesla (gần 1.500 tỉ USD) sẽ tạo ra một siêu tập đoàn công nghệ khổng lồ, trang Axios đưa tin.

Cũng trong ngày 20.10, SpaceX đã công bố khoản lợi nhuận hàng quý đầu tiên kể từ khi trở thành công ty đại chúng. Theo trang Quartz, công ty ghi nhận mức lãi ròng 4,4 tỉ USD vào quý 3/2026, so với mức lỗ 1,1 tỉ USD cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu đạt 14,6 tỉ USD, tăng 161% (so với 5,6 tỉ USD cách đây một năm) và vượt xa kỳ vọng của giới phân tích.

Sự tăng trưởng ngoạn mục này chủ yếu được thúc đẩy bởi mảng trí tuệ nhân tạo (AI). Doanh thu từ AI đã tăng vọt 830% lên mức 7,56 tỉ USD nhờ các hợp đồng dịch vụ đám mây, thương vụ mua lại nền tảng Cursor và sự phổ biến của công cụ chatbot Grok.

Đồng thời, hệ thống kết nối (bao gồm dịch vụ vệ tinh Starlink) cũng ghi nhận doanh thu 5,2 tỉ USD, tăng 69%. Lượng khách hàng cá nhân sử dụng Starlink đã đạt con số 13,6 triệu, tăng mạnh so với 12 triệu người hồi cuối tháng 6. Cổ phiếu của SpaceX trên sàn Nasdaq đã lập tức tăng giá trong phiên giao dịch ngoài giờ sau báo cáo tài chính tích cực.