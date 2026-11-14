Bộ trưởng Mỹ xin 50 tỉ USD sau sự cố tạm dừng bay toàn quốc

Trước khi xảy ra sự cố tạm dừng các chuyến bay khởi hành hôm 13.11, Bộ trưởng Giao thông vận tải Mỹ Sean Duffy và Nhà Trắng đã đề xuất khoản ngân sách 30,1 tỉ USD để nâng cấp các sân bay và hệ thống kiểm soát không lưu đã lỗi thời tại Mỹ, theo Reuters.

Bộ trưởng Giao thông vận tải Mỹ Sean Duffy cập nhật thông tin về lệnh tạm dừng hoạt động hàng không tại Nhà Trắng ngày 13.11 Ảnh: AFP

"Tôi đã đề nghị, và Tổng thống cũng đã đề nghị mức 30 tỉ USD. Nhưng tôi muốn 50 tỉ USD. Còn điều gì quan trọng hơn việc sở hữu một hệ thống kiểm soát không lưu thực sự vận hành hiệu quả? Vì vậy, Tổng thống đã quyết định: "Chúng ta hãy hoàn tất công việc này. Cần có phần cứng mới, phần mềm mới và hệ thống viễn thông mới", ông Duffy phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng vào tối 13.11 (sáng nay 14.11, giờ Việt Nam), theo CNN.

"Đây là tình huống khẩn cấp. Còn điều gì quan trọng hơn một hệ thống kiểm soát không lưu thực sự hoạt động tốt?", ông Duffy phát biểu tiếp.

Trong cuộc điện đàm với thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Eric Schmitt vào tối cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thúc giục quốc hội sớm thông qua luật hiện đại hóa hệ thống kiểm soát không lưu, các đài kiểm soát tại sân bay, nhà ga cùng những cơ sở hạ tầng thiết yếu khác, theo CNN dẫn một nguồn tin nắm rõ nội dung cuộc trò chuyện.

Cũng trong cuộc họp báo ở Nhà Trắng tối 13.11, Bộ trưởng Duffy cho hay không phận Mỹ đã được "mở trở lại" vào lúc 20 giờ 15 phút ngày 13.11 (giờ Mỹ), hơn 4 giờ sau sự cố thông tin liên lạc buộc Cục Hàng không liên bang Mỹ (FAA) ra lệnh ngừng các chuyến bay khởi hành trên toàn nước Mỹ.

Hơn 4.700 chuyến bay đã bị hủy và 10.000 chuyến khác bị hoãn trong ngày 13.11 (giờ Mỹ), trong khi 700 chuyến nữa cũng đã bị hủy cho ngày 14.11, theo chuyên trang theo dõi các chuyến bay FlightRadar24.

Ông Duffy nói thiết bị cũ là nguyên nhân gây gián đoạn hoạt động hàng không tại Mỹ nói trên, và Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Markwayne Mullin khẳng định không có tấn công mạng, cũng không liên quan đến Microsoft trong vụ gián đoạn hàng không tại Mỹ, theo AFP.

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Sự cố thông tin liên lạc ảnh hưởng đến các trung tâm điều hành bay đường dài của FAA, cơ quan quản lý lưu lượng máy bay giữa các sân bay. Ủy ban Thương mại Thượng viện Mỹ cho rằng vụ việc này cho thấy cần ưu tiên hiện đại hóa các trung tâm đó hơn là các dự án khác, đồng thời lưu ý rằng quốc hội đã phê duyệt 1,9 tỉ USD để thay thế các trung tâm điều hành bay đường dài đã lạc hậu, theo Reuters.

Vào tháng 7.2025, quốc hội Mỹ đã thông qua khoản ngân sách 12,5 tỉ USD trong vòng 5 năm để nâng cấp hệ thống kiểm soát không lưu và tăng cường tuyển dụng kiểm soát viên, sau khi xuất hiện nhiều phàn nàn về tình trạng tắc nghẽn tại sân bay, chậm trễ chuyến bay và các vấn đề kỹ thuật.

FAA vẫn đang sử dụng các hệ thống máy tính đã hàng chục năm tuổi, thậm chí phải tìm mua linh kiện thay thế thông qua các trang web đấu giá. Trong tuần trước, FAA cho hay sẽ thay thế các đĩa mềm, vốn đang được dùng để lưu trữ thông tin thời tiết và các dữ liệu quan trọng khác, tại hơn 400 cơ sở kiểm soát không lưu trước cuối năm 2028.

Chính quyền Tổng thống Trump đang kêu gọi quốc hội, vốn đang do đảng Cộng hòa kiểm soát, phê duyệt khoản ngân sách 30,1 tỉ USD trong những tuần cuối năm. Đảng Dân chủ dự kiến sẽ nắm quyền kiểm soát quốc hội từ tháng 1.2027.