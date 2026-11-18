Reuters dẫn lời quan chức quân sự Mỹ ngày 17.11 cho biết lực lượng đã tập kích một bệ phóng tên lửa của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trên đảo Qeshm ở eo biển Hormuz.

Quan chức trên khẳng định cuộc không kích của Washington nhằm đáp trả trực tiếp đối với "sự gây hấn nhằm vào nhân sự và tài sản của Mỹ", ám chỉ cuộc tập kích của Tehran trước đó vào căn cứ quân sự Mỹ tại Bahrain. Truyền thông Iran dẫn lời một quan chức nước này khẳng định đòn đáp trả của Mỹ không gây thiệt hại hạ tầng.

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Mỹ tham gia tập trận hồi tháng 7 ẢNH: REUTERS

Trên mạng xã hội X ngày 18.11, Bộ Nội vụ Bahrain đã phát thông báo xác nhận mọi rủi ro an ninh đều đã được giải quyết. IRGC hôm 17.11 tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào hệ thống radar quân sự Mỹ tại căn cứ Sheikh Isa (Bahrain). Cùng ngày, lực lượng này thông tin một tàu chở khí hóa lỏng và 2 tàu chở dầu bốc cháy tại eo biển Hormuz.

Những vụ tấn công “ăn miếng trả miếng” của Mỹ và Tehran làm phức tạp thêm nỗ lực ngoại giao nhằm tìm giải pháp chấm dứt xung đột. Giới chức Iran ngày 17.11 lần lượt có các cuộc thảo luận với bên trung gian gồm Oman và Qatar nhằm tìm phương án bảo vệ hành lang hàng hải và ngăn xung đột lan rộng.

Tàu dầu bốc cháy tại eo biển Hormuz ngày 17.11 ẢNH: REUTERS

Cũng liên quan căng thẳng Mỹ - Iran, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 17.11 bác bỏ thông tin cho rằng Tehran đang ấp ủ âm mưu sử dụng vũ khí hóa học tại thủ đô Washington D.C (Mỹ). Trước đó, Đài CNN ngày 16.11 dẫn các nguồn thạo tin nói rằng Iran đang thăm dò các mục tiêu để tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào giới chức cấp cao của chính quyền Mỹ, với phương thức tấn công có thể bao gồm “bom bẩn”, vũ khí chứa chất phóng xạ hoặc vũ khí hóa học.

3 nhóm tàu sân bay Mỹ ở Trung Đông, lửa xung đột âm ỉ

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Washington đang xem xét và đánh giá hết sức nghiêm túc nguy cơ Tehran dùng bom bẩn. Trong khi đó, Chủ tịch quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf cáo buộc truyền thông Mỹ lan truyền những thông điệp kích động.