NVIDIA chặn ông Jensen Huang trở lại làm CEO

Lãnh đạo Tập đoàn NVIDIA (Mỹ) ngày 17.11 khẳng định không đưa ông Jensen Huang trở lại vị trí tổng giám đốc (CEO) dù ông Huang tuyên bố sẵn sàng quay lại.

Trong cuộc họp báo cáo tài chính, Chủ tịch hội đồng quản trị NVIDIA Harvey Jones khẳng định hội đồng đã nhất trí chấp nhận đơn từ chức và không có ý định phục chức cho ông Huang. Ông Jones từ chối bình luận về nguyên nhân từ chức của cựu CEO nhưng nhấn mạnh hội đồng đang nghiêm túc tìm kiếm người kế nhiệm.

Ông Jensen Huang tại sự kiện ở Đức ngày 19.10 ẢNH: REUTERS

Ông Jones lưu ý lãnh đạo mới sẽ phải lèo lái NVIDIA thận trọng trong bối cảnh công nghệ bán dẫn tiên tiến và an ninh quốc gia đang tạo ra những thay đổi lớn trên thị trường. Trong thời gian chuyển giao, Giám đốc tài chính Colette Kress được chỉ định làm CEO tạm quyền.

NVIDIA ngày 17.11 cũng công bố doanh thu quý 3/2026 vượt kỳ vọng khi đạt 115,8 tỉ USD, gấp đôi cùng kỳ năm ngoái.

Mạng liên lạc mật của cơ quan an ninh Mỹ gặp sự cố

Đài CNN ngày 17.11 đưa tin mạng lưới tuyệt mật mang tên NSANet, được Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) sử dụng để trao đổi thông tin mật nội bộ, bất ngờ dừng hoạt động. Sự cố khiến cơ quan này phải điều chỉnh lịch làm việc của nhân sự.

NSA xác nhận hệ thống bị gián đoạn tạm thời trong quá trình bảo trì định kỳ. Dù một số hệ thống nội bộ bị ảnh hưởng, việc thực hiện nhiệm vụ trọng yếu của NSA vẫn hoạt động bình thường với hạ tầng có nhiều lớp dự phòng.

Trụ sở NSA tại bang Maryland (Mỹ) ẢNH: AFP

Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ Jay Clayton cho biết sự cố xảy ra khi NSA tiến hành vá các lỗ hổng phần mềm nghiêm trọng được phát hiện vào tháng trước. Sau khi cập nhật bản vá, một số hệ thống đã không thể khởi động lại như dự kiến.

Các lỗ hổng mà ông Clayton nhắc đến nằm ở ngôn ngữ lập trình PHP, đang được dùng để vận hành khoảng 70% trang web trên thế giới. Nếu bị khai thác, tin tặc có thể xâm nhập và đánh cắp các thông tin nhạy cảm như mật khẩu.

NSA trong những tuần gần đây đã hối thúc các tổ chức trên thế giới nhanh chóng cập nhật bản vá phần mềm. Giới chức tình báo Mỹ khẳng định hoàn toàn không có dấu hiệu cho thấy sự cố sập mạng tại NSA là kết quả của một cuộc tấn công mạng.

Sau Microsoft, đến lượt dịch vụ của Apple và Google gặp sự cố

Theo nền tảng báo cáo sự cố Downdetector, hàng ngàn người dùng hôm 17.11 vừa báo cáo tình trạng gián đoạn đối với dịch vụ Gmail của Google và các ứng dụng trên iPhone của Apple như Apple Pay, iCloud, App Store và AppleCare.

The Guardian dẫn lời đại diện Apple xác nhận một bản cập nhật nội bộ đã gây ra sự cố gián đoạn hệ thống vào sáng 17.11, đồng thời cho biết nhiều dịch vụ đã hoạt động trở lại và hãng đang nỗ lực khôi phục hoàn toàn. Trong khi đó, người phát ngôn của Google khẳng định hệ thống chưa ghi nhận bằng chứng nào về sự gián đoạn diện rộng đối với dịch vụ Gmail.

Hy Lạp, Bắc Macedonia tuyên bố phá âm mưu ám sát

Lực lượng chức năng của Bắc Macedonia và Hy Lạp vừa bắt giữ 5 người liên quan đến một âm mưu ám sát tại Hy Lạp, cáo buộc do nhân tố Iran hậu thuẫn. Theo Reuters, Cơ quan An ninh quốc gia Bắc Macedonia ngày 17.11 cho biết đã phối hợp cùng cơ quan tình báo Hy Lạp bóc gỡ một mạng lưới hoạt động nghi theo chỉ thị của một công dân Iran nhằm ám sát một mục tiêu chưa xác định.

Điều tra cho thấy nghi phạm chỉ đạo người Iran này có mối liên hệ mật thiết với các cơ quan an ninh Tehran. Theo giới chức an ninh Hy Lạp, nhóm nghi phạm mang quốc tịch Bắc Macedonia này đều có tiền án tiền sự. Vụ việc bị phanh phui sau khi một thành viên trong nhóm bị bắt tại Hy Lạp vào ngày 12.11 và bị dẫn độ về Bắc Macedonia, mở đường cho chiến dịch bắt giữ 4 nghi phạm còn lại.

Iran hiện chưa bình luận về cáo buộc trên.