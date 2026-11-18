Tính đến hôm qua (giờ VN), hơn 180.000 người đã ký vào bản kiến nghị trực tuyến yêu cầu đưa ông Huang quay lại. Tỉ phú Elon Musk, nhà sáng lập SpaceX, lên tiếng ủng hộ và Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông không phản đối việc bổ nhiệm lại ông Huang vào vị trí lãnh đạo NVIDIA. Trước đó một ngày, tòa nhà cao nhất Đài Loan Taipei 101 hiển thị dòng chữ "Đài Loan yêu mến ông Jensen".

Ông Huang đang đối mặt cuộc điều tra của NVIDIA ẢNH: REUTERS

Một số nhà đầu tư lớn đang nắm giữ nhiều cổ phiếu NVIDIA kêu gọi hãng không nên vội vàng tìm kiếm người thay thế ông Huang trước khi mọi thứ rõ ràng. Thế nhưng, một nguồn thạo tin nói rằng Hội đồng quản trị NVIDIA không cân nhắc đưa ông Huang quay lại ghế lãnh đạo.

Thay vào đó, hội đồng tập trung điều tra ông Huang nhằm xác định liệu hành vi của ông có gây ảnh hưởng cho an ninh quốc gia Mỹ hoặc làm lộ bí mật của công ty hay không. Cuối tuần qua, một đại diện của Hội đồng quản trị NVIDIA cho biết đang trong quá trình lựa chọn một đơn vị tư vấn tuyển dụng để tìm kiếm CEO mới. Ông Huang vẫn chưa bình luận về thông tin này.

Trong một diễn biến liên quan, chính phủ Mỹ hôm qua (giờ VN) xác nhận đang điều tra Công ty Megaspeed, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu có trụ sở tại Singapore, liên quan đến hoạt động xuất khẩu chip. Công ty này bị nghi ngờ tiếp tay đưa công nghệ chip tiên tiến nhất của NVIDIA sang nước thứ ba, thành công lách quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ, theo Reuters.