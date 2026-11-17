Reuters ngày 16.11 dẫn 3 nguồn thạo tin nói rằng Hội đồng quản trị NVIDIA không cân nhắc đưa cựu CEO Jensen Huang trở lại, bất chấp những lời kêu gọi gần đây.

Ông Huang là đồng sáng lập và người dẫn dắt NVIDIA trong hơn 30 năm qua, đưa nhà cung cấp chip này vươn lên trở thành một trong những công ty giá trị nhất thế giới. Hôm 12.11, ông Huang từ chức CEO sau khi thừa nhận ngoại tình và bị điều tra.

Một nguồn tin nói với CNBC rằng Hội đồng quản trị NVIDIA đang tập trung điều tra ông Huang và hiện không cân nhắc việc đưa ông trở lại vị trí lãnh đạo. Tập đoàn đã thuê Công ty luật Wachtell Lipton để dẫn đầu cuộc điều tra xem liệu các hoạt động của ông Huang có gây ảnh hưởng bí mật công ty hay an ninh quốc gia hay không.

Ông Trump nói về khả năng ông Jensen Huang trở lại NVIDIA, Mỹ siết kiểm soát chip AI

Vụ việc của ông Huang đã khiến NVIDIA rơi vào khủng hoảng và gây ảnh hưởng lan rộng ra toàn ngành AI.

Tuy nhiên, nhiều nhân vật nổi bật trong ngành công nghệ đã kêu gọi phục chức cho ông Huang vì sức ảnh hưởng của vị doanh nhân này.

Một thỉnh nguyện thư trên mạng kêu gọi phục chức cho ông Jensen Huang đến nay đã thu được chữ ký của hơn 180.000 người, trong đó có một số nhân vật nổi tiếng như tỉ phú Elon Musk, CEO Garry Tan của Hãng công nghệ Y Combinator và CEO Tim Sweeney của Hãng phát triển trò chơi điện tử Epic Games.

Cựu CEO NVIDIA Jensen Huang ẢNH: REUTERS

Một số cổ đông lớn của NVIDIA như nhà sáng lập Gavin Baker của Hãng quản lý quỹ Atreides Management và CEO Brad Gerstner của Công ty đầu tư Altimeter Capital Management kêu gọi NVIDIA không vội vã thay thế ông Huang khi kết quả điều tra chưa rõ ràng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16.11 cũng nói không phản đối khả năng phục chức cho ông Huang. Khi được hỏi liệu an ninh quốc gia Mỹ có bị đe dọa bởi vụ việc của ông Huang, ông Trump trả lời: "Điều đó không bị đe dọa và nước Mỹ đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết... Tôi nghĩ ông ấy đã học được bài học đắt giá".

Ngược lại, theo Reuters, một số chuyên gia quản trị và nhà đầu tư cảnh báo rằng việc phục chức cho ông Jensen Huang trước khi hoàn tất điều tra có thể khiến NVIDIA gặp rủi ro mới.

Tổng giám đốc tài chính Colette Kress của NVIDIA đang đảm nhận cương vị CEO tạm quyền. Một đại diện của Hội đồng quản trị tập đoàn hôm 13.11 nói đang trong quá trình tuyển chọn một công ty để tìm kiếm CEO mới.