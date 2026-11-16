Giới công nghệ mở chiến dịch phục chức CEO NVIDIA cho ông Jensen Huang

Theo AFP ngày 16.11, hơn 165.000 người đã ký tên vào thư ngỏ yêu cầu hội đồng quản trị NVIDIA đưa ông Jensen Huang trở lại vị trí CEO trong thời gian tiến hành điều tra độc lập. Chiến dịch diễn ra chỉ vài ngày sau khi nhà đồng sáng lập tập đoàn từ chức hôm 12.11, khép lại 33 năm lãnh đạo một trong những doanh nghiệp công nghệ giá trị nhất thế giới.

Tỉ phú Elon Musk (trái) bắt tay cựu CEO NVIDIA Jensen Huang trong một sự kiện ở Washington D.C. (Mỹ) ngày 29.9.2026 ẢNH: REUTERS

Bên cạnh ông Musk, những người ký tên có CEO Epic Games Tim Sweeney, Chủ tịch Y Combinator Garry Tan và đồng sáng lập Uber Travis Kalanick. Hơn 7.500 người ký tự nhận là nhân viên NVIDIA, tương đương khoảng 18% lực lượng lao động của doanh nghiệp này.

Ông Kalanick thừa nhận ông Jensen Huang đã mắc sai lầm, nhưng cho rằng những hành vi này chưa đến mức khiến ông phải rời tập đoàn do chính mình đồng sáng lập. Trước đó, 2 cổ đông lớn Brad Gerstner và Gavin Baker cũng kêu gọi hội đồng quản trị NVIDIA không loại trừ bất kỳ phương án nhân sự nào.

Theo Financial Times ngày 15.11, ông Huang đã thảo luận với những người thân cận về khả năng trở lại. Một đồng minh của cựu CEO tiết lộ nhóm lãnh đạo công nghệ tại Thung lũng Silicon đang lập một "phòng tác chiến" để vận động cho ông, đồng thời tìm kiếm sự ủng hộ từ Nhà Trắng. Theo nguồn tin, nỗ lực này được chính ông Huang hậu thuẫn.

Tuy nhiên, triển vọng trở lại của nhà đồng sáng lập NVIDIA đối mặt nhiều trở ngại. Ông Huang từ chức sau khi những thông tin về quan hệ ngoài hôn nhân xuất hiện, trong đó có cáo buộc nữ doanh nhân Alice Huang liên quan hoạt động tình báo Trung Quốc. Phía Trung Quốc nhiều lần bác bỏ cáo buộc trên.

Vụ việc cũng làm dấy lên nghi vấn về khả năng bảo vệ thông tin nhạy cảm và việc tuân thủ các hạn chế xuất khẩu chip AI sang Trung Quốc. Các nghị sĩ thuộc cả 2 đảng tại Mỹ đã yêu cầu ông Huang cùng đại diện NVIDIA điều trần trước quốc hội. Theo các nguồn tin, phía tập đoàn đồng ý hợp tác nhưng chưa ấn định thời gian.

Lộ thêm ảnh thân mật của ông Jensen Huang và nữ doanh nhân Trung Quốc

Trái với làn sóng ủng hộ tại Thung lũng Silicon, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 15.11 cho rằng NVIDIA cần tìm người điều hành từ bên ngoài. "Họ cần một sự thay đổi mạnh mẽ", ông phát biểu trên Fox News.

Ông Bessent nhấn mạnh vấn đề quan trọng hơn những cáo buộc liên quan đời tư của Huang là liệu NVIDIA có cố tình để các dòng chip AI tiên tiến lọt vào Trung Quốc hay không.

Cuối năm 2025, Tổng thống Donald Trump cho phép NVIDIA bán chip H200 sang Trung Quốc, nhưng vẫn duy trì hạn chế đối với các sản phẩm tiên tiến hơn. Ông Bessent khẳng định không được phép xuất khẩu những dòng chip cao cấp hơn H200, đồng thời yêu cầu làm rõ văn hóa tuân thủ quy định xuất khẩu của NVIDIA trong vòng 10 ngày.

Trong một diễn biến khác, chính quyền Tổng thống Trump được cho là đang lên kế hoạch lựa chọn hơn 20 doanh nghiệp làm những "nhà vô địch quốc gia" trong lĩnh vực AI, trong đó có NVIDIA, Amazon, Microsoft, OpenAI và Anthropic. Chương trình nhằm hỗ trợ các công ty Mỹ mở rộng hoạt động ra nước ngoài, đồng thời tăng sức cạnh tranh với các đối thủ Trung Quốc, theo The Wall Street Journal.

