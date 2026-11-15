Lộ thêm ảnh thân mật của ông Jensen Huang và nữ doanh nhân Trung Quốc

Trong các bức ảnh được Reuters công bố ngày 15.11, cựu CEO NVIDIA Jensen Huang mặc chiếc áo khoác da đen quen thuộc, xuất hiện cùng bà Alice Huang sau một bài phát biểu tại sự kiện. Một ảnh ghi lại cảnh bà Alice đặt tay lên vai ông Huang, trong khi ông vòng tay qua eo bà và cả 2 cùng mỉm cười.

Cựu CEO NVIDIA Jensen Huang ôm nữ doanh nhân Alice Huang ở Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) hồi tháng 6.2024 ẢNH: REUTERS

Theo Reuters, nhiều hình ảnh cho thấy 2 người xuất hiện cùng nhau tại nhiều sự kiện trong 2 năm qua, kể từ tháng 12.2023.

Theo Reuters dẫn các nguồn thạo tin và tài liệu nội bộ, trước khi những cáo buộc về quan hệ ngoài hôn nhân xuất hiện, ông Jensen Huang từng khẳng định với một số lãnh đạo NVIDIA rằng các cuộc tiếp xúc giữa ông và bà Alice chỉ mang tính chất kinh doanh thông thường.

Ông Huang từ chức CEO NVIDIA ngày 12.11 sau khi thừa nhận có quan hệ ngoài hôn nhân và xin lỗi gia đình cùng nhân viên. Hội đồng quản trị tập đoàn đã thuê hãng luật Wachtell, Lipton, Rosen & Katz tiến hành điều tra độc lập những vấn đề liên quan.

Trong diễn biến mới, Công ty điện toán đám mây Megaspeed (Singapore) ngày 15.11 lên tiếng bác bỏ các cáo buộc liên quan hoạt động kinh doanh và chuỗi cung ứng. Doanh nghiệp này bị truyền thông nghi hỗ trợ các công ty Trung Quốc tiếp cận chip NVIDIA thông qua hoạt động có thể vi phạm quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ, theo South China Morning Post.

Bà Alice Huang ôm ông Jensen Huang ẢNH: REUTERS

Megaspeed khẳng định hoạt động kinh doanh hợp pháp, tuân thủ các quy định hiện hành, đồng thời thuê luật sư độc lập xem xét những thông tin báo chí phản ánh. Công ty cũng xác nhận bà Alice Huang đã rời doanh nghiệp từ ngày 30.8.2025 và hiện không còn giữ bất kỳ vai trò nào.

Megaspeed cho rằng các cáo buộc nhằm vào doanh nghiệp chưa được chứng minh bằng bằng chứng xác thực và từ chối bình luận về đời tư của bà Alice Huang.

Trong khi đó, Bộ Nội vụ Singapore thông báo bà Alice Huang đã cung cấp thông tin không chính xác và hạ thấp vai trò của mình tại Megaspeed trong quá trình điều tra. Singapore đã quyết định cấm bà nhập cảnh trở lại nước này. Giới chức Singapore cho biết cuộc điều tra liên quan Megaspeed vẫn đang tiếp diễn.

Trung Quốc cũng nhiều lần bác bỏ những cáo buộc gián điệp liên quan bà Alice Huang.

Giữa lúc cuộc điều tra về cựu CEO NVIDIA chưa có kết luận, tỉ phú Elon Musk ngày 14.11 tiếp tục lên tiếng về vai trò của ông Huang đối với tập đoàn. Viết trên mạng xã hội X, ông Musk cảnh báo NVIDIA có thể đánh mất những hợp đồng quan trọng nếu thiếu nhà đồng sáng lập.

Theo ông, cựu CEO NVIDIA Jensen Huang không chỉ điều hành xuất sắc chuỗi cung ứng mà còn trực tiếp xây dựng những quan hệ kinh doanh dựa trên lòng tin cá nhân. "Nhiều thỏa thuận chỉ là một cái bắt tay với ông Jensen, chứ không phải hợp đồng bằng văn bản", ông Musk viết.