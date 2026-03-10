Mỹ tiết lộ kế hoạch vượt Trung Quốc về khoáng sản

Phát biểu tại một sự kiện của Hội đồng Quan hệ đối ngoại (CFR) ngày 9.3, Trợ lý Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Audrey Robertson cho rằng tái chế kim loại, vật liệu và nam châm ngay tại Mỹ là một trong những cách nhanh nhất để giảm phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài. Theo bà, nhiều doanh nghiệp Mỹ đang "tiên phong" trong các kỹ thuật mới giúp xử lý khoáng sản hiệu quả hơn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói về kho dự trữ khoáng sản quan trọng với nguồn vốn ban đầu là 12 tỉ USD tại Nhà Trắng ngày 2.2.2026 ẢNH: AFP

"Công nghệ mới trong lĩnh vực này sẽ tạo ra bước ngoặt lớn. Chúng ta có thể chứng kiến sự gia tăng đáng kể sản lượng từ vật liệu tái chế, đặc biệt là 'cặn đen' từ pin lithium-ion, trong 12 tháng tới", bà Robertson nói. "Cặn đen" là dạng bột còn lại sau khi xử lý pin, chứa nhiều khoáng sản quan trọng có giá trị, theo South China Morning Post.

Bà Robertson, người được bổ nhiệm hồi tháng 10.2025 để lãnh đạo Văn phòng khoáng sản quan trọng và đổi mới năng lượng của Bộ Năng lượng Mỹ, cũng nhấn mạnh những tiến bộ trong công nghệ tinh chế. Theo bà, các phòng thí nghiệm quốc gia đang hợp tác với doanh nghiệp để phát triển quy trình cho phép xử lý nhiều loại khoáng sản trong cùng một hệ thống, thay vì phải sử dụng các dây chuyền riêng biệt tốn kém như hiện nay.

Tuy nhiên, việc giảm phụ thuộc vào Trung Quốc vẫn là thách thức lớn. Ông Nathan Ratledge, Giám đốc điều hành Công ty công nghệ khoáng sản Alta Resource Technologies, nhận định Mỹ đang cố gắng "phá vỡ 30 năm độc quyền chiến lược của Trung Quốc chỉ trong khoảng 2 năm".

Dù vậy, bà Robertson cho rằng chính sự thống trị lâu dài của Trung Quốc có thể khiến các doanh nghiệp nước này ít động lực đổi mới, mở ra cơ hội để Mỹ bứt phá nhờ công nghệ. "Nếu chúng ta có thể tiết kiệm năng lượng, nước và rút ngắn nhiều tháng xử lý sau khai thác, Mỹ hoàn toàn có thể vượt lên", bà nói.

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tăng cường các chính sách công nghiệp và ngoại giao nhằm giảm phụ thuộc vào Trung Quốc trong lĩnh vực khoáng sản quan trọng. Năm 2025, Trung Quốc đã hạn chế xuất khẩu đất hiếm để đáp trả các biện pháp thương mại của Mỹ, gây tác động đến nhiều ngành công nghiệp của Washington.

Tháng trước, Mỹ công bố sáng kiến trị giá 12 tỉ USD mang tên "Dự án Vault" nhằm xây dựng kho dự trữ thương mại lớn cho các khoáng sản quan trọng, đồng thời xem xét áp dụng giá sàn và thuế quan để hỗ trợ sản xuất trong nước.

Mỹ cũng đã tổ chức Hội nghị Bộ trưởng khoáng sản quan trọng đầu tiên với sự tham gia của hơn 50 quốc gia, kêu gọi các đồng minh hợp tác xây dựng chuỗi cung ứng ổn định và giảm rủi ro gián đoạn từ bên ngoài.

Trong một báo cáo gần đây, CFR cảnh báo Mỹ đã tiến đến "điểm uốn nguy hiểm" do phụ thuộc quá lớn vào Trung Quốc đối với các khoáng sản chiến lược, đồng thời khuyến nghị Washington tăng cường đổi mới công nghệ, mở rộng tái chế và phối hợp nghiên cứu với các đồng minh.

Theo bà Robertson, mục tiêu của Bộ Năng lượng Mỹ là xác định những công nghệ có thể giúp Mỹ dẫn đầu trong khoa học vật liệu và khoáng sản quan trọng trong vòng 10 năm tới, với chuỗi cung ứng "hiệu quả và độc lập ngay tại Mỹ".