"Tôi chắc chắn sẽ không phản đối điều đó. Tôi nghĩ ông ấy đã học được một bài học lớn", AFP ngày 16.11 dẫn lời Tổng thống Trump nói khi lên đường công du châu Á.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng đề cập chiến dịch vận động đưa ông Huang trở lại NVIDIA, thu hút hơn 158.000 chữ ký, trong đó có tỉ phú Elon Musk và đồng sáng lập Uber Travis Kalanick. "Rất nhiều người muốn ông Jensen quay lại. Đó chắc chắn không phải ý kiến tồi", ông Trump cho hay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trao tặng huân chương cho ông Jensen Huang ở Washington D.C. ngày 8.10.2026 ẢNH: REUTERS

Ông Huang từ chức ngày 12.11 sau khi thừa nhận có quan hệ ngoài hôn nhân. Vụ việc làm dấy lên những nghi vấn về mối liên hệ giữa ông với bà Alice Huang, cựu lãnh đạo doanh nghiệp điện toán đám mây Megaspeed tại Singapore, người bị một số nguồn tin cáo buộc có liên hệ với tình báo Trung Quốc.

Tuy nhiên, ông Trump tỏ ra hoài nghi về cáo buộc gián điệp. "Tôi không biết liệu cô ấy có phải gián điệp hay không", ông nói, đồng thời bác bỏ thông tin Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio từng báo cáo với ông về bằng chứng tình báo liên quan bà Alice Huang.

Megaspeed hiện bị điều tra về nghi vấn giúp các doanh nghiệp Trung Quốc tiếp cận công nghệ NVIDIA trái quy định xuất khẩu của Mỹ. Megaspeed ngày 15.11 bác bỏ các cáo buộc, khẳng định tuân thủ pháp luật và những yêu cầu kiểm soát xuất khẩu của Mỹ.

Ông Trump cũng bảo vệ quan điểm cho phép NVIDIA bán một số dòng chip sang Trung Quốc, miễn không thuộc nhóm công nghệ tiên tiến nhất. Theo ông, việc duy trì xuất khẩu những sản phẩm được phép có thể mang lại lợi ích cho Mỹ.

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Mỹ siết kiểm soát chip AI

Cùng ngày 16.11, chính quyền ông Trump công bố quy định mới nhằm ngăn các doanh nghiệp Trung Quốc tiếp cận chip AI tiên tiến của Mỹ thông qua những trung tâm dữ liệu đặt ở nước ngoài.

Theo Reuters, biện pháp này nhằm khắc phục lỗ hổng trong cơ chế kiểm soát xuất khẩu, khi doanh nghiệp Trung Quốc có thể thuê năng lực tính toán tại nước thứ 3 để sử dụng công nghệ vốn bị hạn chế tiếp cận trực tiếp.

Quy định yêu cầu các trung tâm dữ liệu nước ngoài cung cấp năng lực tính toán lớn cho doanh nghiệp Trung Quốc phải xin giấy phép của Mỹ trong vòng 90 ngày để tiếp tục hoạt động liên quan. Những giao dịch chip tiên tiến tại Singapore, Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Brazil cũng chịu yêu cầu cấp phép chặt chẽ hơn do nguy cơ chuyển hướng công nghệ sang Trung Quốc.

Bộ Thương mại Mỹ nhấn mạnh mục tiêu là bảo đảm các hạn chế hiện hành không bị lách thông qua dịch vụ điện toán từ xa ở nước thứ ba. Quy định không áp dụng tương tự đối với một số hệ thống phục vụ thương mại điện tử và mạng xã hội.

Động thái diễn ra giữa lúc nội bộ chính quyền ông Trump xuất hiện bất đồng về cách kiểm soát xuất khẩu chip. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent chỉ trích Bộ trưởng Howard Lutnick chưa đủ quyết liệt trong việc ngăn công nghệ nhạy cảm tiếp cận Trung Quốc.

Ông Bessent trước đó tiết lộ 4 cơ quan chính phủ ủng hộ đưa Megaspeed vào danh sách đen thương mại, song Bộ Thương mại không đồng ý.

Trả lời phóng viên ngày 16.11, ông Trump thừa nhận 2 bộ trưởng có quan điểm khác nhau về Trung Quốc, nhưng khẳng định vẫn tin tưởng ông Lutnick và không có kế hoạch thay thế.

Cựu quan chức Bộ Thương mại Kate Koren nhận định quy định mới có tác động rộng hơn việc chỉ bổ sung một doanh nghiệp vào danh sách đen. Theo bà, những tranh cãi quanh NVIDIA đang khiến Mỹ chuyển từ chủ trương mở rộng xuất khẩu sang tăng cường kiểm soát công nghệ.

Các diễn biến trên xảy ra ngay trước cuộc gặp dự kiến giữa ông Trump và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại thành phố Thâm Quyến ngày 19.11, bên lề hội nghị cấp cao APEC.