"Hôm nay, NVIDIA thông báo Hội đồng quản trị đã thành lập Ủy ban Giám sát an ninh quốc gia và kiểm soát xuất khẩu. Đây là một ủy ban thường trực mới, chịu trách nhiệm giám sát ở cấp hội đồng quản trị đối với các chính sách an ninh quốc gia, việc tuân thủ kiểm soát xuất khẩu và quản lý rủi ro thương mại toàn cầu của công ty", NVIDIA thông báo.

Logo của NVIDIA tại một buổi triển lãm giới thiệu sản phẩm ở Đài Bắc (Đài Loan) ngày 21.5.2025

Ảnh: AFP

Ủy ban mới sẽ "phối hợp chặt chẽ với các chuyên gia bên thứ ba trong các lĩnh vực luật pháp, an ninh quốc gia và tuân thủ thương mại toàn cầu", theo thông báo từ NVIDIA. Ủy ban sẽ do thành viên hội đồng quản trị Suzanne Nora Johnson, gia nhập hội đồng quản trị NVIDIA vào tháng 5, đứng đầu.

"Quyết định thành lập ủy ban mới này phản ánh cam kết mạnh mẽ hơn nữa của Hội đồng quản trị trong việc tăng cường tương tác với các bên liên quan từ phía chính phủ, đồng thời thể hiện các tiêu chuẩn cao nhất về quản trị và giám sát", NVIDIA tuyên bố.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay 17.11 cho hay việc NVIDIA thành lập ủy ban giám sát an ninh quốc gia là một ý tưởng hay, theo Reuters.

NVIDIA có động thái mới như trên sau khi Mỹ thắt chặt các hạn chế đối với hoạt động xuất khẩu chip trí tuệ nhân tạo (AI), trong bối cảnh xuất hiện thông tin cho rằng cựu CEO NVIDIA Jensen Huang ngoại tình với một nữ doanh nhân bị nghi là có quan hệ với tình báo nước ngoài.

Phát biểu trên kênh CNBC ngày 13.11, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cũng đã đặt nghi vấn liệu NVIDIA có đang bán sản phẩm cho "những công ty bình phong rõ ràng chỉ đóng vai trò trung gian" hay không. "Tôi cho rằng điều quan trọng là bất kỳ ai tại công ty đó cũng phải chịu trách nhiệm về việc này", ông Bessent nói.

Bộ trưởng Bessent cho hay có "rất nhiều lỗ hổng trong hệ thống" và chính quyền đang "nỗ lực không ngừng nghỉ để khắc phục tình trạng đó".